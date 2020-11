Los vecinos de San Antonio viven, en su mayoría, en situación de extrema pobreza. | Fuente: RPP / Joanna Castro

Un equipo de RPP Noticias llegó esta semana a la parte alta del distrito de San Antonio, en Huarochirí, donde constató in situ las carencias de los vecinos de esta parte del país.

Las madres de las ollas comunes y comedores populares de la localidad deben pedir donativos y hasta mendigan en los mercados para poder cocinar y así alimentar a los miles de vecinos.

Irene Chávez, coordinadora de apoyo social de San Antonio, señaló que la pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado especialmente a sus vecinos, ya que no han podido salir a trabajar y, en muchos casos, han caído enfermos.

En Ampliación de Noticias, la dirigente advirtió que, pese a su cercanía con la capital, la ayuda del Gobierno apenas ha llegado una vez durante el estado de emergencia.

“Las madres nos organizamos para 139 ollas comunes, comedores autogestionarios. No son reconocidos y mantenidos por la Municipalidad. No nos dan un presupuesto, no hay un presupuesto, no hay una ayuda permanente. Muchos comedores fueron atendidos por una vez y ahí quedó”, relató.

Esta desatención no solo se evidencia en la falta de alimentos, sino también en el prácticamente nulo acceso a equipos de bioseguridad para afrontar la pandemia de la COVID-19.

Irene Chávez contó que las madres de los comedores y ollas comunes han tenido que ingeniárselas para elaborar mascarillas. Unas han tenido que elaborarlas con ropas viejas, mientras que otras, las más humildes, llegaron incluso a usar hojas de col como tapabocas.

“El Perú es enorme en sus problemas y San Antonio es desconocido para el Gobierno. (...) San Antonio está prácticamente a 20 minutos de Lima, somos la ciudad que sigue a San Juan de Lurigancho. No estamos tan lejos, pero estamos enormemente distanciados del apoyo del Gobierno”, sostuvo.

“No han llegado las mascarillas y lo que nosotros acá hemos sufrido mucho es porque los comedores no tenían lejía, jabón, detergencia, para el aseo de platos y servicios. Ha sido terrible. Hemos vivido una crisis tremenda a un paso de Lima”, añadió.

En ese sentido, la señora Chávez hizo un llamado a las autoridades para que reconozcan las necesidades de San Antonio y dispongan un presupuesto para los comedores y ollas comunes de la localidad; así como el correcto abastecimiento de equipos de bioseguridad para seguir afrontando la pandemia.

Quienes puedan colaborar con estas familias, ya sea con donaciones económicas o de alimentos, pueden comunicarse al número 994778149.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: