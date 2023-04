Huaral: Defensa Civil recomendó declarar inhabitable el centro poblado de La Perla-Chaupis tras aludes

El jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, Víctor Díaz, señaló que ya se identificado dos centros poblados a donde podrían ser trasladados los vecinos de La Perla-Chaupis. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Deysi Portuguez

El jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, Víctor Díaz, recomendó este sábado declarar inhabitable todo el centro poblado de La Perla-Chaupis para evitar el riesgo de un posible nuevo deslizamiento en esta zona del distrito de Atavillos Bajo, provincia limeña de Huaral.

"Lo recomendable es que evacúen, es necesario porque vemos que es un terreno inestable, es un terreno que al estar en contacto permanente con el agua, por la característica del suelo hace que toda esa zona se convierta en una zona de muy alto riesgo", dijo.

El funcionario anunció que coordina con la Municipalidad de Atavillos Bajo y el Gobierno Regional de Lima para evacuar a todas las personas que aún se encuentran en el centro poblado La Perla-Chaupis.



"Al decir que evacúen es porque no debe haber personas ya acá. Por prevención. Se va a coordinar con los gobiernos locales. En este caso el alcalde distrital de Atavillos Bajo y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral. Ellos ya tienen identificadas zonas donde van a trasladar a todas las personas de acá", afirmó.

Además, Víctor Díaz señaló que ya se identificado dos centros poblados a donde podrían ser trasladados los vecinos de La Perla-Chaupis.

"El sitio es muy peligroso"

Más temprano, el ministro de Justicia, José Tello, no descartó una eventual evacuación total de La Perla-Chaupis, luego que especialistas le informaron que en la cima del cerro próximo al centro poblado hay una gran cantidad de agua acumulada por lo que existe el riesgo de un nuevo alud.



"Entonces sí, lo que está haciendo Defensa Civil, particularmente lo que es el sector Defensa es ver el terreno y el suelo, está tratando de tener balance de la estabilidad del suelo de la zona y no se descarta evidentemente que producto de eso haya una evacuación total", aseguró.

Además, José Tello también precisó que hasta el momento, según Defensa Civil, hay 30 familias empadronadas, 58 personas damnificadas, 8 afectados, 2 fallecidos, 5 desaparecidos, 24 viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas, y la destrucción de la institución educativa Los Atavillos y del local de madres.



Ante el reclamo de las familias para los trabajos de búsqueda del rescate de personas atrapadas por el alud, el funcionario Víctor Díaz explicó que la demora se deba a que la retroexcavadora avanza muy despacio por las condiciones del camino y del clima. Sin embargo, su intervención aún depende de las recomendaciones de los técnicos sobre la estabilidad del cerro cercano al centro poblado.

"Técnicamente el sitio es muy peligroso para hacer ese tipo de trabajo. O sea, pico y pala, viene un huaico, murieron todos los que están ahí; y eso no debe ocurrir. Entonces, la intervención será con maquinaria y como digan los especialistas de suelos, los geólogos, que se deba hacer la intervención", aclaró también el ministro de Justicia.

