Reportan accidente múltiple en la variante de Pasamayo: Minsa informa que ha atendido a 10 heridos

Por otro lado, el Ministerio del Interior comunicó que el comando de la Policía Nacional desplegó un contingente de efectivos para realizar "labores de auxilio" para los heridos y afectados por el accidente en la variante de Pasamayo , en el kilómetro 56 de la Panamericana Norte.

El Ministerio de Salud informó que hasta el momento se han atendido a 10 heridos tras un accidente múltiple ocurrido en la variante de Pasamayo, ubicado en el kilómetro 56 de la Panamericana Norte; además, se realizó la movilización de 3 ambulancias y 13 trabajadores de salud para los afectados.

"Sobe el accidente de tránsito por colisión vehicular en la variante del Pasamayo (...) el Minsa informa que hasta el momento se han atendido a 10 heridos. Se ha movilizado 3 ambulancias y 13 trabajadores de salud para la atención de los afectados", informó el Minsa.

Horas después, el Minsa publicó otro comunicado en donde precisó que 4 heridos fueron enviados al hospital de Huaral "con diversas policontusiones que son atendidos en el servicio de emergencia". "Son pacientes mujeres de 13, 18, 45 y 62 años, entre ellas dos hermanas", agregaron.

Asimismo, los seis restantes fueron enviados al hospital de Chancay, en donde la mayoría presentan politraumatismos.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/AUFMWV6bME — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 5, 2025

Mininter desplegó contingente policial

"Asimismo, se dispuso la presencia de personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la zona", añadió el Mininter.

Pronunciamiento de Sutran

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) se pronunció respecto al choque múltiple, en donde detalló que un equipo de la Unidad Desconcentrada de Lima se trasladó al lugar para coadyuvar, "junto a las autoridades presentes" en la atención de los heridos a los hospitales cercanos.

Asimismo, informaron que son 11 unidades involucradas, de las cuales 3 son ómnibus y una furgoneta, que se encuentran "debidamente autorizados por el MTC y cuentan con sus docuemtos en regla"; además, se reportó 7 vehículos particulares que son materia de investigación.

"La entidad continúa trabajando en coordinación con la PNP, Ministerio Público y demás organismos públicos", finalizaron.