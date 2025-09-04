Últimas Noticias
Pleno del Congreso aprueba interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver, este jueves 11 de setiembre

Carlos Malaver, ministro del Interior
Carlos Malaver, ministro del Interior | Fuente: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro del Interior consta de 22 preguntas y fue aprobado con 71 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

El Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien fue citado para el próximo jueves 11 de setiembre a las 10 de la mañana para responder sobre la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas y fue aprobado con 71 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

Previo a ello, se había aprobado, con 44 votos a favor, 15 en contra y 25 abstenciones, la admisión a debate de la moción que había sido presentada por diferentes bancadas como Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, y algunos no agrupados.

Según informó el Congreso, las acciones realizadas por el Mininter "son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público, seguridad ciudadana".

Además, se cuestionó que en la práctica "no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país”.

De acuerdo con la moción, se recuerda el atentado del 14 de agosto en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad, así como la explosión en un gimnasio del Callao.

"Estos hechos demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es un aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso", señalaron. 

Congreso Carlos Malaver Mininter Ministro del Interior

