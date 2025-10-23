Últimas Noticias
Loreto: 14 familias pierden sus casas tras incendio en Punchana

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El siniestro, que tuvo lugar en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, se habría originado por un cortocircuito tras fallas eléctricas.

Loreto
00:00 · 01:28
Damnificados han solicitado apoyo con materiales de construcción, ropa y alimentos
Damnificados han solicitado apoyo con materiales de construcción, ropa y alimentos | Fuente: RPP

Un incendio código 2 dejó como saldo 14 casas destruidas producto del fuego que se expandió debido a que la mayoría de viviendas era de material rústico. Esto sucedió en la calle Canadá en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto, informaron fuentes de RPP

Uno de los damnificados mencionó que el fuego se originó producto de un cortocircuito iniciado desde una vivienda cercana a la suya. Ello, luego de dos interrupciones del servicio eléctrico. 

"Nosotros sentíamos la candela que venía de atrás, del cortocircuito. Los vecinos estaban durmiendo y nadie se percataba. Si no salíamos nosotros, hubiese sido peor, porque ya había una tremenda llama y no se podía hacer nada. Por ejemplo, mi casa era de madera y triplay", señaló.

Damnificados solicitan apoyo para recuperar sus casas

Los bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego, que ya se había expandido rápidamente por las casas, dejando electrodomésticos, mascotas y aves domésticas en cenizas. 

Los damnificados han solicitado apoyo con materiales de construcción, ropa y alimentos. De momento, ellos se encuentran pernoctando en carpas instaladas en la calle.

Loreto Punchana Incendio

