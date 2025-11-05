Delincuentes asaltaron tienda de celulares y se llevaron equipos valorizados en 20 mil soles en Iquitos

La tienda de celulares se ubica en la céntrica calle Arica. | Fuente: RPP / Diego Cáceres

Inseguridad en Loreto. Un grupo de delincuentes asaltó una tienda de celulares y se llevó diversos equipos valorizados en aproximadamente 20 mil soles.

Los malvivientes rompieron la puerta principal con una piedra, tras lo cual ingresaron y desvalijaron el negocio, ubicado en la céntrica calle Arica, a escasas dos cuadras de la comisaría principal de la ciudad de Iquitos.

El corresponsal de RPP en esta región de la selva informó que los delincuentes aprovecharon la intensa lluvia de la madrugada, para poder pasar inadvertidos.

Un trabajador indicó que los bandidos sustrajeron 21 teléfonos fijos y siete celulares de alta gama. “Un celular lo han sacado y han dejado su caja ahí”, refirió.



Asalto en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento y comenzaron con las diligencias de ley, a fin de poder identificar los ladrones.

Para ello, serán determinantes las cámaras de seguridad del negocio.

Nuestro periodista conversó con los vecinos, quienes advirtieron que este tipo de hechos se repite con frecuencia en la zona, sin que existan patrullajes efectivos. Al respecto, mostraron su preocupación por la falta de seguridad y control policial en pleno corazón de la ciudad.

