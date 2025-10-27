Dictan 14 meses de prisión preventiva para miembro de la Marina por presunto feminicidio

El Poder Judicial dictó este lunes 14 meses de prisión preventiva contra Aaron Humberto Zavaleta Vernazza (32), un integrante de la Marina de Guerra del Perú, por el presunto delito de feminicio en agravio de Krystal Kamila Eneque Mendoza, a quien, según propia confesión, asesinó el pasado 24 de octubre en un hostal del distrito de La Perla en el Callao.

El magistrado Edson Kleivis Rosales Márquez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao, dictó esta medida debido a que el procesado cumple con graves elementos de convicción, como alta probabilidad de que el imputado ha cometido el delito, pronóstico de pena superior a cinco años, peligro de fuga y de obstaculización.

Durante la audiencia de prisión preventiva, Zavaleta Vernazza confesó el hecho e indicó que se encuentra arrepentido. Este crimen calza en delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de feminicidio que está previsto y sancionado en el artículo 108-B° del Código Penal.

El crimen de Aaron Zavaleta Vernazza

El pasado 24 de octubre, Aaron Zavaleta Vernazza confesó haber asesinado a su expareja, Krystal Kamila Eneque Mendoza, tras una acalorada discusión que dijo fue motivada por celos.

Según el parte policial, el hecho ocurrió en un hotel de la zona, donde la víctima fue hallada sin vida por efectivos de la comisaría de Bellavista.

El caso salió a la luz cuando el hermano de Zavaleta alertó a la policía durante un patrullaje en La Perla. El familiar del agresor informó que había recibido una llamada de su hermano en la que confesó haber matado a Krystal y anunció su intención de quitarse la vida en su domicilio.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a Zavaleta encerrado en su habitación, donde admitió el crimen y reveló la ubicación del cuerpo.

Aunque intentó suicidarse ingiriendo sustancias tóxicas, la intervención policial permitió trasladarlo al Hospital Daniel A. Carrión, donde fue estabilizado.

Las investigaciones, dirigidas por la DEPINCRI Callao y el Ministerio Público, confirmaron el deceso de Krystal en el hospedaje.

Según informa el Poder Judicial en una nota de prensa, la víctima había denunciado a Zavaleta por amenazas en la comisaría de San Miguel un día antes del desenlace fatal.

Zavaleta será trasladado a un establecimiento penitenciario bajo la custodia del INPE mientras se desarrolla el proceso penal. Las autoridades estiman que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena superior a los 30 años de prisión.