Denuncian que director de colegio exigía dinero para otorgar licencia de maternidad a profesora que murió en Loreto

Actualidad "Tenemos los chats que el director mandaba a mi hermana", dijo Lenin Chujutalli

Acusan a director de colegio de cobrar por dar licencia de maternidad a mujer fallecida | Fuente: RPP

El director del colegio de Loreto, donde trabajaba Axi Chujutalli Linares -quien murió tras de dar a luz a sus bebés gemelas- exigía un monto de dinero a la profesora para otorgarle su licencia de maternidad, denunció Lenin Chujutalli, hermano de la docente.

El joven aseguró a RPP tener como pruebas una serie de chats de WhatsApp, obtenido del celular de su hermana, donde el director Augusto Fatama presuntamente le exigía un pago y la amenazaba con suspender su sueldo.

"Tenemos los chats que el director mandaba a mi hermana diciendo '¿cuándo me vas a cumplir con el pago?'. No entendemos con quien el director no quería quedar mal para pedir a mi hermana que le pague algo. Mi hermana nos dijo un día que le está cobrando para su permiso y así no sancionarla por la UGEL", dijo.



Lenin Chujutalli afirmó que las colegas de su hermana también sufrían las exigencias de dinero del director Augusto Fatama, pero ellas le recomendaban a Axi Chujutalli que no pagara nada.

"Le estaba cobrando 1 500 soles"

La Unidad de Gestión Educativa Local de Requena inició una investigación contra el director del colegio donde la profesora hoy fallecida enseñara, por presuntamente cobrarle 1 500 soles para otorgarle un documento que acredite una licencia por maternidad, informó la asesora legal de la UGEL, Rocío del Águila.

"Es cierto que el profesor le estaba cobrando 1 500 para autorizarle que ella tome su licencia, entonces ellos corroboran que efectivamente ella les había dicho que él para no abrirle proceso les estaba cobrando 1 500 soles", dijo.

Axi Chujutalli Linares perdió la vida a los 26 años luego de dar a luz a sus bebés gemelas en la comunidad de Nuevo Liberal. | Fuente: RPP

"Te exijo que cumplas con el acuerdo"

RPP accedió a las conversaciones de WhatsApp entre Augusto Fatama y Axi Chujutalli y se observó frases como: "Axi, no creas que el trato que hicimos es juego, la persona que aceptó el trato me está exigiendo que cumpla"; o "maestra, hicimos un trato; yo no soy tu igual, tú cobraste normal (...) Así que te exijo que cumplas con el acuerdo".

La UGEL Requena confirmó que el último sueldo que recibió la profesora fue depositada a una cuenta que no era de ella. El director Augusto Fatama ha negado los cargos contra él.

Axi Chujutalli Linares perdió la vida a los 26 años luego de dar a luz a sus bebés gemelas en la comunidad de Nuevo Liberal, en el distrito de Maquia, en la provincia de Requena, en Loreto, luego que la avioneta que la iba a trasladar al Hospital Essalud de Iquitos tardara más de cinco horas.

"Las investigaciones continúan, pero aún no encuentran una respuesta para poder hacer justicia sobre la muerte de mi hermana", sostuvo Lenin Chujutalli sobre la demora en el traslado aéreo de su hermana hasta el Hospital Essalud III de Iquitos. "Ellos están bien", refirió sobre la salud de sus sobrinos.



EsSalud indicó que la demora del envío de la aeronave se debió a la información incorrecta brindada por el serumista que atendía a la docente, al suspender la referencia al dar por fallecida a la mujer.