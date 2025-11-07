Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Loreto: capturan a tres presuntos ladrones tras robo de equipos de telefonía por más de 20 mil soles

Loreto: capturan a tres presuntos ladrones tras robo de equipos de telefonía por más de 20 mil soles
Loreto: capturan a tres presuntos ladrones tras robo de equipos de telefonía por más de 20 mil soles | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los detenidos fueron identificados como Dennys Acosta Ramírez (42), Michael Nike Sánchez Bardales (28) y Hugo Silvestre Panduro López (27), quienes, según la Policía, tenían en su poder celulares de alta gama, cargadores portátiles y empaques vacíos.

Actualidad
00:00 · 01:40

Tres presuntos delincuentes fueron capturados tras ser acusados de participar en el robo a una tienda dedicada a la venta de celulares, ocurrida esta semana en pleno centro de la ciudad de Iquitos

Los detenidos fueron identificados como Dennys Acosta Ramírez (42), Michael Nike Sánchez Bardales (28) y Hugo Silvestre Panduro López (27).

Estos sujetos se llevaron equipos de telefonía valorizados en más de 20 mil soles, informó el jefe de la Macro Región Policial Loreto, general Fernando Mego

"Hemos detenido a los tres sujetos que han cometido ese hurto agravado en esa tienda distribuidora de teléfonos. Cuatro celulares de alta gama, y lo demás son accesorios", declaró el alto mando a RPP.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Detenidos

Según la Policía, los detenidos -al momento de la intervención- tenían en su poder celulares de alta gama, cargadores portátiles y empaques vacíos que, de manera preliminar, se conoce que fueron sustraídos de la tienda. 

Los investigados fueron reconocidos por videos de cámaras de seguridad, en los que se les observa romper la puerta de vidrio utilizado una piedra, luego salen con los productos robados y escapan con destino desconocido.

Los tres detenidos ya están a disposición del Ministerio Público donde serán procesados por el presunto delito de hurto agravado.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Loreto inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA