Loreto: capturan a tres presuntos ladrones tras robo de equipos de telefonía por más de 20 mil soles

Tres presuntos delincuentes fueron capturados tras ser acusados de participar en el robo a una tienda dedicada a la venta de celulares, ocurrida esta semana en pleno centro de la ciudad de Iquitos.

Los detenidos fueron identificados como Dennys Acosta Ramírez (42), Michael Nike Sánchez Bardales (28) y Hugo Silvestre Panduro López (27).

Estos sujetos se llevaron equipos de telefonía valorizados en más de 20 mil soles, informó el jefe de la Macro Región Policial Loreto, general Fernando Mego.

"Hemos detenido a los tres sujetos que han cometido ese hurto agravado en esa tienda distribuidora de teléfonos. Cuatro celulares de alta gama, y lo demás son accesorios", declaró el alto mando a RPP.

Detenidos

Según la Policía, los detenidos -al momento de la intervención- tenían en su poder celulares de alta gama, cargadores portátiles y empaques vacíos que, de manera preliminar, se conoce que fueron sustraídos de la tienda.

Los investigados fueron reconocidos por videos de cámaras de seguridad, en los que se les observa romper la puerta de vidrio utilizado una piedra, luego salen con los productos robados y escapan con destino desconocido.

Los tres detenidos ya están a disposición del Ministerio Público donde serán procesados por el presunto delito de hurto agravado.