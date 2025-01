Delincuentes ingresan a iglesia, atacan al vigilante y se llevan 50 sillas en Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ni a Dios respetan. Cuatro delincuentes ingresaron a la parroquia San Pedro Pescador, ubicada en la avenida La Marina, en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas (Loreto), y se llevaron alrededor de 50 sillas plásticas.

Los criminales le lanzaron un fierro – de dos pulgadas – al vigilante de la iglesia, quien afortunadamente logró esquivarlo.

A los delincuentes no les importó que el vigilante sea un adulto mayor de 79 años.

El guardia, identificado como Vicente Mozombite, relató que los ladrones ingresaron cuando él leía su biblia.

“Oí que una persona caminaba. Salí y me fui a la otra puerta, cuando botaron el fierro hacia mi costado. Era un fierro de dos pulgadas, pesado; y si me alcanzaba, me iba a matar”, relató.

Después de perpetrar el robo, los delincuentes huyeron en un bote y se llevaron las 50 sillas de plástico que se utilizaban para los cultos.

Los feligreses indicaron a RPP que los asientos están valorizados en al menos S/ 2 000.

El guardián solicitó más patrullaje policial por la zona, que se ubica muy cerca del puente sobre el río Nanay.