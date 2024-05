Actualidad Loreto: desfiguran el rostro a joven tras confundirlo con un ladrón

Un joven de 22 años terminó con el rostro desfigurado tras ser atacado con una botella de vidrio por parte de los dueños de un bar, quienes lo confundieron con ladrón. El hecho ocurrió en el sector Masusa, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto.

El agraviado, identificado como Carlos Siri Celis, de 22 años, dijo que tras la agresión quedó con el rostro ensangrentado. Producto de los cortes, los médicos le realizaron 20 puntos en la zona afectada.

Carlos Siri Celis indicó que también presenta heridas en el cuerpo. Asimismo, indicó que fue a comprar dos botellas de cerveza cuando después lo acusaron y atacaron por la espalda.

“Al momento que estoy regresando a mi casa, me dice (el dueño del bar) que he robado. Luego volteo y me corta la cara. Tengo 20 puntos. Tengo rota la cabeza y cortes en la nuca”, dijo el agraviado a RPP.

Loreto: desfiguran el rostro a joven tras confundirlo con un ladrón | Fuente: RPP

Estuvo detenido por 24 horas

Pese a que se encontraba herido, el joven quedó detenido por 24 horas por la acusación en su contra. Tras aclarar los hechos y defender su inocencia fue liberado.

Asimismo, Carlos Siri Celi aseguró que ha identificado al propietario del bar y asegura que tomará medidas legales para exigir una reparación civil por los daños físicos ocasionados tras la agresión.

La víctima también señaló que el día de la agresión se encontraba junto con otros familiares esperando realizar una sorpresa para su madre, quien celebraba su cumpleaños.