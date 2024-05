Pobreza en Perú subió de 27.5 % a 29 %: ¿qué hacer para frenar esta situación? [ANÁLISIS]

Economía ¿Qué hacer para frenar el aumento de la pobreza en el Perú?

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, dijo que el ruido político fue lo que más daño le hizo al Perú con respecto al incremento de la pobreza monetaria que reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Como se sabe, el INEI confirmó que la pobreza en el Perú escaló de 27.5 % a 29 % en el año 2023, según su informe Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023.

"Esto no es más que la consecuencia de un pésimo año, una mala gestión del Gobierno, una mala gestión del país en general. Si bien es cierto que hubieron coyunturas, como temas de efectos naturales y de convulsión social en los primeros meses; yo diría que lo que más nos hizo daño y fue constante en todo el año es el ruido político. Eso lo seguimos viendo y se sigue incrementando", dijo el economista y añadió que "no podemos hablar de una recuperación económica, si no logramos pacificar el país en todo el contexto de la palabra".

En el programa especial Tema de Fondo de RPP, Jesús Salazar indicó que la pobreza extrema sigue incrementando en nuestro país y eso es muy preocupante. "Tenemos una pobreza extrema que está bordeando los 2 millones de peruanos, los que están por debajo de la línea de pobreza. Hemos superado la pobreza extrema en épocas de pandemia, le hemos ganado al COVID en el daño a la población de la vulnerabilidad de nuestro país", agregó.

La pobreza ahora es un fenómeno urbano

El economista indicó que hay otro punto que se debe tomar en cuenta es que la pobreza se ha trasladado a las ciudades, situación que antes estaba concentrada en el ámbito rural.

"En el año 2023 casi ha duplicado la pobreza en las ciudades comparado con el año 2019. Hoy ya son casi 25% de pobres en las ciudades. Esto significa que si queremos combatir la pobreza tenemos que tener nuevas estrategias", indicó.

Sobre la situación en regiones, Jesús Salazar reveló que Ica tiene la menor tasa de desempleo e informalidad laboral, lo que se ve reflejado en que solo el 6 % de su población vive en situación de pobreza.

Peruanos no cuentan con recursos para cubrir sus gastos

El economista Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto, señaló que casi dos millones de peruanos no cuentan con la economía para cubrir sus gastos.

"Antes de la pandemia, el Perú había sido muy exitoso en reducir pobreza, pero creo no fuimos tan conscientes de ese grupo que estaba en una situación de vulnerabilidad, que cuando vino la pandemia cayó rápidamente en la situación de pobreza", afirmó.

El economista dijo que el crecimiento económico de este 2024 no va a ser suficiente para que el Perú se recupere en las cifras de la pobreza.

¿Qué hacer para frenar el aumento de la pobreza en el Perú? | Fuente: RPP

Loreto, una de las regiones más pobres

El economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó en RPP que en la región Loreto hay 140 mil pobladores que viven en situación de pobreza.

"En el caso de Loreto es más dramático porque es una región que llegó a alcanzar niveles de pobreza del 32% aproximadamente y ahora está en 44%. Y esos doce puntos, año tras año. Ni siquiera tuve el rebote que tuvo Lima o el promedio nacional en el 2021", dijo Gallardo.

Sobre una posible solución, el experto señaló que se deberían destrabar grandes proyectos mineros para erradicar los altos índices de la pobreza en el país.

¿Qué hacer para frenar el aumento de la pobreza en el Perú? | Fuente: RPP