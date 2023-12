Actualidad Loreto: Especialistas diagnostican rara enfermedad en mujer que suda sangre por diferentes partes del cuerpo

Una rara enfermedad se reportó en la ciudad de Iquitos. Se trata de una mujer de 32 años que suda sangre por diferentes partes del cuerpo, según informó el Hospital Regional de Loreto.

En conversación con RRP, la paciente, identificada como María Andrea García Shupinhahua, indicó que le diagnosticaron hematidrosis, una condición médica que se presenta por el exceso de estrés que le causa un fuerte dolor al momento de liberar sudor mezclado con sangre.

Según el hematólogo del Hospital Regional de Loreto Luis Arteaga Mendoza, es el primer caso que observa en el país. Sin embargo, resalta que la enfermedad existe en otras partes del mundo.

“Mis brazos me duelen demasiado. He vomitado sangre, me sale de mi cabeza, de la planta de mis manos y de mis pies. De la nada viene, a veces no es necesario demasiado estrés. Me han dicho que no tengo cura, que es un caso raro”, dijo María García a RPP sobre su condición médica.

Loreto: Especialistas diagnostican rara enfermedad en mujer que suda sangre por diferentes partes del cuerpo | Fuente: RPP

¿Qué dicen los especialistas?

La hematidrosis se presenta cuando los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan hasta su ruptura, provocando que la sangre entre en las glándulas sudoríparas y sea expulsada mezclada con el sudor.

María García pidió apoyo porque hasta ahora no recibe atención en ningún hospital del Estado y por el momento se atiende de forma particular.