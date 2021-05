Loreto: Esposos de 82 y 77 años se trasladan en peque peque para vacunarse contra la COVID-19

Luego de una hora de viaje en peque peque, Idelfonso Sandoval, de 82 años, y Wilma Cogos, de 77 años, llegaron al colegio Santo Cristo de Bagazán, en Belén. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Una pareja de adultos mayores tuvo que atravesar el río Itaya en un peque peque para recibir su vacuna contra la COVID-19 en el distrito de Belén, en Loreto.

El señor Idelfonso Sandoval Magallanes, de 82 años, y Wilma Cogos Puritima, de 77 años, partieron a las 5:30 a. m. de su casa en el caserío Mazana, río Itaya, con destino al colegio Santo Cristo de Bagazán, en Belén.

Luego de una hora de viaje, la pareja llegó al colegio y espero en los exteriores su turno de ingresar. A pesar de que la campaña había sido convocada para las 8 a. m., la fila bordeaba toda la institución.

Familiares y adultos mayores aguardaban de pie desde las 6 a. m., debido a que solo se dispuso un aproximado de 50 sillas en el frontis del colegio.

Los esposos, que tienen 61 años de convivencia, contaron a RPP que desde el inicio de la pandemia han evitado estar en Iquitos para no contagiarse del virus. Fueron sus hijas quienes les avisaron de la convocatoria y "obligaron" a vacunarse.

"No hemos salido (desde el año pasado). Mis hijas me enviaban mis alimentos... Mis hijas me han obligado a vacunarme para poder venir acá a la ciudad", señaló Sandoval.





El Ministerio de Salud envió a la ciudad de Iquitos 4680 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer para la inoculación a adultos mayores de 70 años, con prioridad a las personas rezagadas mayores de 80 años.

Para ello, se instaló seis locales en la ciudad: el colegio parroquial Nuestra Señora de la Salud, distrito de Punchana; el polideportivo del Parque Zonal, el colegio Mariscal Oscar R. Benavides (MORB) y el Colegio Nacional Maynas, en Iquitos; el colegio Santo Cristo de Bagazán, en Belén, y el colegio San Juan de Miraflores, en San Juan Bautista.



Bomberos reciben segunda dosis de vacuna

Además, 154 bomberos reciben hoy su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, así lo confirmó Jaime García, comandante general de los bomberos de Loreto.

El grupo de bomberos vacunados representa solo el 40% de personal que se encuentra en actividad. Los bomberos pertenecen a las Unidades Básicas Operativas (UBO) de la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, y de la ciudad de Nauta, provincia de Loreto.

Más de 100 bomberos recibirán su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

