El pueblo indígena awajún anunció la radicalización de sus medidas de protesta, si hasta este lunes 22 de noviembre el Gobierno Central no da una respuesta a sus reclamos e intenta solucionar el conflicto del paro amazónico, señaló Ismael Pérez Petsa, representante indígena.

“El Ejecutivo tiene para que se pronuncie y vamos a estar a la espera. No pueden decir que no hemos buscado el diálogo. Hemos hecho todo lo posible para estar más de un mes en Lima y más de 50 días de paralización, pero creo que al Ejecutivo no le interesa el petróleo de la amazonía”, indicó.

Según lo indicado por el dirigente, la Comisión de los Pueblos Originarios acordó desmantelar la estación petrolera como parte del plan de abandono que realizarán al no tener una solución definitiva.

“Si al Ejecutivo no le interesa, entonces ¿a quién le sirve toda esa explotación y transporte de crudo que existe en la amazonia? Si no le sirve al Ejecutivo ni al diablo, lo que hay que hacer es clausurar, meterle un plan de abandono y que no nos molesten más y que nos dejen vivir en paz. Eso se va a aplicar si no se pronuncian”, manifestó.

La Estación 5 del Oleoducto Norperuano en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto, permanece tomada desde hace 49 días por un grupo de 700 nativos.

Demandas al Estado



Los pueblos indígenas que forman parte del conflicto que se registra en el circuito petrolero de Loreto, demandan atención del Estado para discutir propuestas en beneficio de las comunidades nativas, entre ellas: el bienestar sobre la vida, la salud y la educación.

También exigen mejoras en la agricultura y la remediación ambiental, debido a la contaminación por derrames petroleros ya que ahí se extrae el crudo desde hace 50 años.

El paro amazónico se inició el 1 de octubre y lleva 53 días sin solución. Además, los pueblos originarios cercanos a los lotes petroleros 192, 95, 67 y 8, acataron las medidas de lucha iniciadas por la plataforma de los pueblos afectados por las actividades petroleras. Exigen al estado discutir la agenda hidrocarburos y la promulgación del fideicomiso indígena.

