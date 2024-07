Mujer es investigada por presuntamente mentir sobre causa de muerte de su pareja tras necropsia que confirmó homicidio

Loreto Loreto: investigan a mujer por el presunto homicidio de su pareja en San Juan

Una mujer viene siendo investigada por la muerte de su conviviente el último fin de semana en la provincia de Maynas, región Loreto, luego de que presuntamente haber engañado a la familia del fallecido, asegurando que se suicidó tras ingerir veneno.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público a RPP, tras la necropsia, se determinó que David Souza Vizalote, de 41 años, fue asesinado, pues su cuerpo presentaba hematomas y fracturas en diferentes partes del cuerpo.

El hecho se registró en el asentamiento humano Pacarán en el distrito de San Juan. En diálogo con RPP, Marlene Vizalote, madre del fallecido, descartó que su hijo haya tomado su propia vida, pues ella misma corroboró que el cadáver presentaba golpes.

"No murió envenenado, la necropsia dice otra cosa, tiene huesos rotos, la caja torácica dañada, hematomas en la cabeza. A mí me llamaron y me dijeron que tomó veneno. En un descuido, entré a la morgue, levanto la capa de mi hijo y encuentro hematomas en la cabeza", manifestó.

Víctima tenía problemas con familia de su conviviente

Ante esta situación, María Adela Cachique Ríos ha pasado a ser la principal sospechosa del crimen, pues se comunicó con la familia del hombre para decirles que este tomó veneno y, tras recibir auxilio, en el Hospital de Iquitos solo se certificó su deceso.

Así, Souza Vizalote habría sido víctima de una golpiza que acabó con su vida. Sus deudos aseguran que este tenía problemas con la familia de su pareja, por lo que exigen una exhaustiva investigación para hallar a los responsables.