Loreto registra 49 muertes de niños menores de cinco años por tos ferina en lo que va del 2025

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto informó que, en lo que va del año, se ha registrado el fallecimiento de 49 niños menores de cinco años por tos ferina en la región, según el último reporte correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 49, que abarca la primera semana de diciembre.

La cifra ha encendido las alertas sanitarias por el grave impacto de esta enfermedad prevenible en 22 distritos de diversas provincias de la región.

De acuerdo con el informe oficial, la provincia del Datem del Marañón concentra el mayor número de muertes, mientras que el distrito de Urarinas, en la provincia de Nauta, es identificado como el más letal.

Asimismo, indicó que el distrito de Andoas, en el Datem del Marañón, registra el mayor número de fallecidos, con 20 casos, y en total 22 comunidades indígenas figuran entre las más afectadas por el brote. En la mayoría de los sectores, las víctimas son niños menores de cinco años.

Gilberto Inuma, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas de Urarinas, advirtió que muchos niños pierden la vida mientras esperan ser trasladados a hospitales con mayor capacidad de atención.

Ante esta situación, solicitó que se declare en emergencia sanitaria a los distritos afectados por esta enfermedad.

La Gerencia Regional de Salud de Loreto informó que ha desplegado equipos multidisciplinarios para brindar atención integral en medicina general, obstetricia, odontología y farmacia, con el objetivo de asegurar el tratamiento oportuno de los casos confirmados y el descarte temprano de posibles contagios.

