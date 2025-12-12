Últimas Noticias
Influenza A H3N2: regiones refuerzan protocolos ante alerta por nueva variante variante K | Fotógrafo: Foto de Polina Tankilevitch en Pexels.com
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por la presencia internacional del subclado K de la influenza A H3N2. Ante ello diversas regiones del país anunciaron una serie de medidas sanitarias.

Tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) por la presencia internacional del subclado K de la influenza AH3N2, diversas regiones del país han activado y reforzado sus protocolos de bioseguridad para prevenir posibles contagios e identificar casos sospechosos. Periodistas de RPP en La Libertad, Lambayeque y Loreto dieron cuenta de las acciones adoptadas por las autoridades sanitarias.

La Libertad: vigilancia epidemiológica y llamado a la calma

La Gerencia Regional de Salud informó que, según el Minsa, el riesgo actual frente a esta variante es leve a moderado, y recordó que el virus circula principalmente en el hemisferio norte, sin casos identificados en Sudamérica.

Las autoridades destacaron que las condiciones climáticas cálidas de La Libertad reducen la probabilidad de una propagación masiva. Sin embargo, ante el incremento de viajes por Navidad y Año Nuevo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud para detectar oportunamente casos importados.

El sector Salud recomendó priorizar la vacunación contra la influenza, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas. También se reiteró el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios.

Las autoridades hicieron un llamado a la tranquilidad, precisando que por ahora solo se mantienen medidas preventivas.

Ante el incremento de viajes por Navidad y Año Nuevo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud de La Libertad.
Ante el incremento de viajes por Navidad y Año Nuevo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud de La Libertad. | Fuente: RPP Noticias

Lambayeque: uso obligatorio de mascarillas en personal de salud

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque activó sus medidas de prevención tras la alerta del Minsa. Vanessa Ciapo, directora ejecutiva de Salud Integral, informó que se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas para los trabajadores de los 191 establecimientos de salud de la región.

La población, por su parte, es exhortada a vacunarse contra la influenza, evitar la automedicación y acudir a un centro de salud si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general. Además, se insiste en mantener hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos.

Loreto: incremento de casos de influenza A y muestras enviadas al INS

En Loreto no se ha confirmado la presencia de la nueva variante. El director del Hospital Regional, Diógenes López, señaló que la región no cuenta con un laboratorio especializado para identificar el subclado K, por lo que las muestras deben enviarse al Instituto Nacional de Salud, proceso que puede tardar alrededor de una semana.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, médicos de la región han reportado un aumento de casos de influenza tipo A en pacientes con síntomas compatibles con la nueva variante, lo que ha generado preocupación entre la población. Las autoridades recalcaron que no se puede afirmar la presencia de la variante hasta obtener los resultados del INS.

Las tres regiones coinciden en la importancia de no bajar la guardia, reforzar la vigilancia y promover la vacunación contra la influenza, mientras el país se mantiene atento a posibles casos importados del nuevo subclado de la AH3N2.

