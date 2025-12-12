Influenza A H3N2: regiones refuerzan protocolos ante alerta por nueva variante variante K

Tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) por la presencia internacional del subclado K de la influenza AH3N2, diversas regiones del país han activado y reforzado sus protocolos de bioseguridad para prevenir posibles contagios e identificar casos sospechosos. Periodistas de RPP en La Libertad, Lambayeque y Loreto dieron cuenta de las acciones adoptadas por las autoridades sanitarias.

La Libertad: vigilancia epidemiológica y llamado a la calma

La Gerencia Regional de Salud informó que, según el Minsa, el riesgo actual frente a esta variante es leve a moderado, y recordó que el virus circula principalmente en el hemisferio norte, sin casos identificados en Sudamérica.

Las autoridades destacaron que las condiciones climáticas cálidas de La Libertad reducen la probabilidad de una propagación masiva. Sin embargo, ante el incremento de viajes por Navidad y Año Nuevo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud para detectar oportunamente casos importados.

El sector Salud recomendó priorizar la vacunación contra la influenza, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas. También se reiteró el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios.

Las autoridades hicieron un llamado a la tranquilidad, precisando que por ahora solo se mantienen medidas preventivas.