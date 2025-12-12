Loreto: denuncian que madre de familia desaparece con más de S/ 6 mil y deja sin fiesta de promoción a niños de inicial

Una de las afectadas afirmó a RPP que la señora se llevó el dinero recaudado por los padres de los menores. Agregó que, al buscar a la mujer, se dieron con la sorpresa de que la dirección no correspondía a la acusada.

Loreto: madre de familia es acusada de huir con más de S/6 mil y dejar sin fiesta de promoción a niños de colegio inicial

Una madre de familia -identificada como Marcia Sánchez- fue denunciada por dejar sin fiesta de promoción a más de 25 niños del aula naranja de la institución educativa inicial Cuna-Jardín Victoria Barcia Boniffatti, en Iquitos.

La mujer asumió el cargo de presidenta de comité de promoción y, luego, desapareció con cerca de seis mil soles, indicaron los padres afectados a RPP.

Según los denunciantes, la mujer se llevó todo el dinero que incluía la compra de polos, cuadros y la fiesta.

Al exigir que se les devolviera el dinero con un documento notarial, se dan con la sorpresa que la dirección no era de la madre acusada.

"Estamos muy apenados porque a nuestros niños prácticamente le dejaron sin polo, sin cuadro y sin fiesta de promoción. Y no es dable el hecho que nuestros niños queden así. Hicimos una denuncia de las cuales ella dio una dirección, fueron para que la notifiquen y no la encontraron. El pedido es que ella nos devuelva el dinero. O sea, juntando de todos los padres, será un monto de 6 000 soles", declaró.

Denuncia

Los padres indicaron que, tras solicitar verificaciones, confirmaron que el local donde supuestamente se había separado una cuota inicial no registraba ninguna reserva a nombre del comité.

Los afectados realizaron un plantón afuera del colegio, donde informaron que han enviado una carta notarial a la acusada y evalúan otras acciones formales para recuperar los fondos entregados.

Asimismo, indicaron que la ceremonia de promoción prevista para los 25 niños del aula ha sido descartada debido a la falta de recursos y organización.