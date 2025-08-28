Reportan seis heridos tras tiroteo entre pasajeros y ciudadanos indígenas que bloquean el río Tigre en Loreto

El hecho ocurrió cuando desde las lanchas intentaron cortar el cable que interrumpe la navegación y al no acatar el pedido de los manifestantes de detenerse, se registraron los actos de violencia.

Seis docentes resultaron heridos por disparos de perdigón tras un enfrentamiento entre pobladores indígenas y tripulantes de dos embarcaciones fluviales que intentaron cruzar el bloqueo que lleva 15 días instalado en la cuenca del río Tigre, cerca de la comunidad Libertad en la provincia de Nauta, región Loreto, informaron fuentes de RPP.

Oscar Falcón, uno de los afectados, señaló a este medio que las lanchas estaban transportando docentes y que tras el tiroteo también hay heridos graves.

Además, pide que el Estado solucione el problema ya que hay niños y adultos mayores afectados sin alimentos.

"Hay heridos, hubo tiroteo bien fuerte. Nos hemos agarrado con [la comunidad] de Libertad. Somos dos lanchas pequeñas, la 'Furia' y 'Milagritos', que están llevando profesores. Hay heridos graves y necesitamos apoyo, no tenemos alimentos", declaró a RPP.

El hecho ocurrió cuando las lanchas buscaron cortar el cable que interrumpe la navegación y al no acatar el pedido de los manifestantes de detenerse, se registraron los actos de violencia.

Los pasajeros piden que la Marina de Guerra del Perú recupere el control del río para llegar a sus destinos.

Al respecto, los ciudadanos indígenas acatan un paro indefinido, donde más de veinte comunidades de la cuenca baja del Tigre mantienen bloqueado el río para exigir al Gobierno acciones frente a la minería ilegal y la contaminación con mercurio que afecta a su fuente de agua.