Suboficial de la Marina es víctima de brutal golpiza en base naval de Iquitos: agresores serían marinos de mayor rango

Un suboficial de la Marina de Guerra del Perú fue víctima de una brutal golpiza por parte de dos de sus colegas de mayor rango, porque se habría negado a aportar dinero para comprar bebidas alcohólicas y cigarros.

Se trata de Foster Kevin Amasifuén Panduro, de 27 años, quien fue agredido dentro de la misma base naval ubicada en la avenida La Marina de Iquitos, en la región Loreto. Según informaron sus familiares, el agraviado estuvo internado tres días en el Hospital Naval de Iquitos, y no podía respirar debido a los golpes.

Dado su estado de salud, ha tenido que ser trasladado a Lima en un vuelo comercial para recibir tratamiento especializado, ya que tiene hematomas en el rostro y fracturas en la nariz y cabeza.

Licor y cigarros en la misma base naval

Luzmila Ribera Soria, abuela de la víctima, indicó en RPP que el suboficial ha presentado complicaciones médicas, ya que tiene fracturas en varias partes del rostro y permanece con medicinas para calmar el dolor.

Además, señaló que los hechos ocurrieron cuando su familiar se encontraba de guardia en la base naval.

“Él estaba de guardia. Dos de ellos estaban también de servicio, [pero] estaban tomando los demás. Él no quiso ceder, darles cigarrillos. Entonces empezaron a 'bolsiquearlo', me dice él, porque me imagino que querían plata, porque estaban tomando los otros", indicó.

"[Tiene afectado] todo, el pómulo, la nariz, está hinchado. Tiene golpes en varias partes del cuerpo", agregó.

Según su relato, tras la golpiza, el agraviado quedó desmayado. No obstante, cuando recuperó el conocimiento, él mismo tuvo que acudir a poner la denuncia en la comisaría local y no habría recibido ayuda de sus colegas.

Los familiares aseguran que fueron dos marinos de mayor rango quienes golpearon brutalmente a su hijo, pero solo uno ha sido denunciado. Se trataría de José Cordero Panduro, de 45 años, mientras que el segundo agresor está pendiente de identificar. Además, la familia pide la intervención de la Defensoría del Pueblo para encontrar justicia.

Al cierre de esta nota, la Marina de Guerra del Perú no se había pronunciado institucionalmente por estos hechos.