El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura estuvo en RPP Noticias y en Ampliación de Noticias habló respecto a algunas de las deficiencias que encontró desde que asumió como máxima autoridad en la región.

Refirió que al momento que asumió no encontró un presupuesto aprobado para la elaboración de obras, por lo que tuvo que aprobarla de inmediato. "Nuestro presupuesto de inversión asciende a 140 millones de soles y nuestro presupuesto de funcionamiento a 180; esto hace que tengamos uno de los presupuestos más bajos del país, sin embargo también hay presupuesto que no se han ejecutado", refirió.

Respecto a este tema, Hidalgo Okimura manifestó que esto se produce por una "incapacidad de gestión o desconocimiento de lo que es la administración pública". Si bien reconoció que se produjeron algunas obras, estas no han sido reforzadas. Una de ellas es la instalación de centros educativos pero sin incrementar aulas ante el déficit de infraestructura.

A ello se suma los proyectos de construcción de dos hospitales, uno en Puerto Maldonado y el otro en Tahuamanu, los cuales los convenios de construcción fue rescindido por no levantar las observaciones del expediente técnico.

Peligro en la minería

El gobernador también habló respecto al tema de la minería, señalando que si bien hay un trabajo que se viene realizando desde su sector con el apoyo de otras autoridades, sin embargo existe un problema en la zona minera, denominada La Pampa donde no impera la ley.

"En la zona minera [...] no entran autoridad ni policía sin permiso de los sicarios o de la personas que controlan la vigilancia. Lamentablemente es un terreno minado y lo que vengo planteando al Ejecutivo es que nosotros tenemos que hacer una acción conjunta. Me dicen que es responsabilidad del gobierno nacional, pero como gobernador regional no puedo permanecer o dar mi opinión ajeno a una situación en la que nosotros vemos", dijo el gobernador.

Asimismo indicó que los operativos de interdicción no ayudan del todo, puesto que hay un gasto de presupuesto en la destrucción de equipos que realizan el trabajo de manera ilegal. "Las interdicciones, le hemos dicho a la ministra del Ambiente y de Energía y Minas, se gastan unos tres millones de soles y esas máquinas se pueden confiscar, se pueden trasladar", declaró.

Dentro de este territorio también se encuentra el tema de la trata de personas, así como trabajo y prostitución infantil, y sobre el mismo Hidalgo señaló que hace solo unas semanas estuvo reunida la comisión multisectorial donde se ha tratado estos temas, incluso denunció que en el Cusco y Arequipa se mandan avisos en que convocan a trabajar en ello en la región de Madre de Dios.