Moquegua: ¿en qué estado se encuentra el volcán Ubinas y cuáles son las acciones de respuesta del Indeci?

14 Jul 2023 - 01:37

Carlos Manuel Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó este viernes en RPP Noticias que el volcán Ubinas no ha registrado emisiones fuertes de cenizas durante los últimos días, por lo que en estos momentos "no es necesario" evacuar a las familias que viven cerca del volcán. Indicó, no obstante, que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) recomiendan que se mantenga la alerta naranja en la zona.