Piura Actividades económicas en Lobitos permanecen paralizadas debido a derrame de petróleo, dice alcalde

Frente a los daños causados por el derrame de petróleo de Petroperú el pasado viernes, 20 de diciembre, el alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, indicó que ya se ha instalado una mesa de negociación para evaluar los daños sufridos en cinco playas, así como posibles indemnizaciones a los afectados.

"Ellos (Petroperú) reconocen que sí hubo tal daño, ¿no? Nosotros nos preparamos todos los años para esperar esta temporada alta, y por eso nosotros hemos negociado con Petroperú. Estuvo el gerente general, Óscar Vera, también estuvo el gerente de operaciones de Talara, de la Refinería y toda su plana de gerentes que tenían que ver con el tema de la negociación", manifestó en diálogo con RPP.

Bancayán precisó que las labores de limpieza en las playas continúan; sin embargo, remarcó que el daño por el derrame del hidrocarburo ha perjudicado espacios destinados al turismo, en especial en la playa Las Capullanas y playas continuas, atractivas por su ecología marina.

"Los trabajos continúan, y nosotros estamos coordinando todos los días con OEFA que está supervisando dichos trabajos, y queremos que se recupere todo el sistema ambiental de estas playas", apuntó.

Asimismo, remarcó que las actividades económicas en Lobitos permanecen paralizadas, perjudicando a pescadores, dueños de hospedajes y restaurantes, y proveedores de otros servicios.

"Toda la economía en Lobitos está paralizada. Los pescadores no salen a pescar porque hay cierre de puertos, los gastronómicos, los restauranteros no trabajan porque ha bajado totalmente la visita de los turistas, los hoteles han dejado sin efecto las reservas para este verano, como también las escuelas del sur, que ya no hay turistas que vengan a hacer dichos servicios", sostuvo.

Oleajes anómalos

Tras los oleajes anómalos que azotaron las costas del norte del país, el alcalde de Lobitos precisó que 18 embarcaciones "fueron destrozadas" producto del impacto de las olas. Frente a esta situación, dijo que se viene dialogando con el Ministerio de la Producción para proveer de sustento a los pescadores.

"Ya estamos coordinando con Produce, para que a través de las entidades correspondientes que brindan créditos a los hermanos pescadores, se les brinden para sus aparejos, como también para el tema de construcción de embarcaciones. Y también la municipalidad está coordinando con otros entes para el tema de la canasta familiar", refirió.

Desde la Capitanía de Puerto de Talara, se advirtió que los oleajes continuarán en los próximos días, por lo que la Municipalidad y el gremio de pescadores de la zona han tomado medidas para prevenir daños a su infraestructura. En esa línea, reveló el impacto que han tenido estos acontecimientos en el sector turismo para su localidad.

"Lobitos en esta temporada recibe entre 2.000 vehículos y la cantidad son de 4.000 turistas que llegan. Ahora no llegan turistas. Llegarán 10 hasta 50 turistas, que nos está perjudicando la economía de todos los emprendedores en la gastronomía y hotelería", lamentó.