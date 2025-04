Piura: familiares de adolescente herido con perdigones denuncian que fue dado de alta pese a sangrado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre del menor señaló que su hijo fue dado de alta con dos medicamentos: paracetamol y amoxicilina. | Fuente: RPP

El último fin de semana, se conoció el caso de cinco adolescentes, quienes resultaron heridos luego de ser atacados con un arma de perdigones en un fundo de Piura. Posteriormente, uno de ellos falleció en el Hospital Santa Rosa debido a la gravedad de sus heridas, según informó la dirección del nosocomio.

Ahora, la madre de uno de los menores denunció que su hijo recibió el alta, pese a que presenta un leve sangrado en la cabeza, lugar donde tiene alojados seis perdigones.

En diálogo con RPP, la mujer manifestó que el médico que atendió a su hijo le dijo que los síntomas que presentaba el adolescente eran “secuelas” de los perdigones y que se “le iba a pasar con el medicamento”, por lo que lo envió a su casa con una receta que comprendía amoxicilina y paracetamol.

“Como yo veo que a mi hijo no le sacan los perdigones, me [he] vuelto insistentemente [al hospital], hemos andado atrás de los doctores. Yo le comento al ‘médico’: ‘¿pero no tiene algún peligro o riesgo porque mi hijo los tiene ahí [los perdigones?,’ […] y me dice: "señora, ¿cuántas veces quiere que le diga que no está en riesgo’”, manifestó.

“[…] Como madre me preocupa porque es la cabeza, fuese en el brazo o en el pie, bueno, ahí se le estaría tratando, pero acá es la cabeza. El doctor, me dice: ‘señora, con el tratamiento que le vamos a dar, los perdigones van a quedar ahí, no tiene consecuencia alguna en la cabeza. [Me dice] que los perdigones por sí solos van a salir o sino de la misma carnecita los van a encarnecer, ahí van a quedar”, añadió la señora.

Familiares acudirán a un médico particular

En un primer momento, personal del Hospital Santa Rosa se comunicó con RPP e indicó que como no hay órganos comprometidos producto del ataque, no hay necesidad de operación. Sin embargo, minutos después, volvieron a llamar a nuestra corresponsal en la región para que el menor sea trasladado a la clínica y reciba atención médica.

Sin embargo, la madre manifestó que desconfía del personal del nosocomio, por lo que prefiere que su hijo sea atendido de forma particular.

“Por parte del director del colegio donde estudia mi niño, han visto un cirujano particular y me está diciendo que sí se puede extraer porque ayer, uno de los perdigones que tiene en la cabeza le está sangrando, hay evidencias que le ha sangrado. [Prefiero que sea atendido] de manera particular porque, estando allá, de vuelta nos van a decir lo mismo y nos van a tener ahí. Necesitamos que [los perdigones] sean extraídos de su cuerpo”, señaló.

Por otro lado, la mujer manifestó que los propietarios del fundo donde ocurrieron los acontecimientos no se han comunicado con ella.

“Ninguno [de los propietarios se ha comunicado]. La población se ha levantado indignados por el caso. Hay un fallecido, un menor de edad. Nosotros queremos justicia para nuestros hijos, queremos que nos ayuden, que la familia del fundo se haga responsable, que esto no quede impune, que se haga público”, concluyó.