A las 8:00 a.m. partió un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), desde el Grupo Aéreo N°8 con destino a Piura- | Fuente: EsSalud

Una comisión del Seguro Social de Salud -EsSalud- partió esta mañana con 2 plantas procesadoras de oxígeno, que cuentan con una producción diaria de 50 balones de oxígeno cada una, para reforzar la atención en el Hospital II de Talara de Piura.

El avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió a las 8:00 a.m. desde el Grupo Aéreo N°8 con destino a Piura llevando esa infraestructura, que abastecerá con oxígeno medicinal al citado establecimiento de salud, donde se encuentran hospitalizados pacientes en condición moderada y grave por COVID-19.

Adicionalmente a este envío, el Hospital II de Talara cuenta con más de 95 balones de oxígeno de respaldo y 01 Isotanque de 10 toneladas que funciona para abastecer con este insumo vital y brindar la atención a los pacientes hospitalizados. También cuenta con 20 concentradores.

Decesos en Hospital II de Talara.

El gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, Dr. Hernán Ramos, aclaró que las 12 personas fallecidas el pasado 9 de abril en el Hospital II de Talara no perdieron la vida por falta de oxígeno sino debido al estado crítico de su salud y sus antecedentes clínicos, situación que viene siendo investigada por SUSALUD.

“Durante el cambio de oxígeno de líquido a gaseoso que se produjo entre las 8:30 a.m. y 8:40 a.m. perdieron la vida 2 personas y no 12 como se señala. Es decir, en esa línea de tiempo en que ocurrió la descompresión en la planta de oxígeno, luego de que se agotara este recurso, lamentablemente perdieron la vida 2 personas”, remarcó, el funcionario.

Agregó, además, que desde hace unas semanas en Piura se ha registrado un incremento del número de contagios por razones de movilizaciones de las campañas proselitistas, hechos que incrementaron la demanda de pacientes en los establecimientos de salud.

En ese sentido, invocó a la población a respetar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus, colocándose correctamente las mascarillas, realizar el lavado de manos, mantener el distanciamiento social, para evitar más contagios.

