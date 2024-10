Piura: vecinos cavan huecos en busca de agua ante crisis hídrica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desesperados. Los vecinos de los diferentes asentamientos humanos y urbanizaciones de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre han realizado huecos en el frontis de sus viviendas en busca de agua ante la escasez de este recurso vital que sufre la región norteña.

Es el caso del asentamiento humano Micaela Bastidas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, pobladores afirmaron haber conseguido agua haciendo estas excavaciones. Sin embargo, solo hasta hace unos días porque actualmente no sale ni una sola gota de este recurso hídrico.

Así lo contó a RPP la vecina Elena Zapata, una adulta mayor que vive sola y no tiene quién la ayude para cargar baldes de agua ante el desabastecimiento.

“Ahorita no hay nada. Estamos sufriendo completamente. Estamos comprando el agua. Mi nuera me ha traído dos baldes de agua. Los vecinos me han traído porque uno viejo ya no aguanta alzar los baldes”, dijo la vecina.

Piura solo cuenta con agua para un mes

Cabe resaltar que varios sectores de la provincia de Piura reportan desabastecimiento de agua desde el fin de semana, luego de que la planta de tratamiento de agua potable de Curumuy dejara de funcionar por los bajos niveles de agua en el canal Daniel Escobar, según lo que se informó desde el EPC Grau.

Previamente, el último viernes, el gerente general de la empresa de saneamiento EPS Grau S.A, Marco Vargas, dijo que de continuar con la misma situación solo queda agua para un mes en las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, donde viven cerca de un millón 500 mil pobladores.