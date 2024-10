Crisis de agua en Piura: piden intervención de Contraloría por déficit hídrico que afecta a agricultores [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Piura: 12 mil agricultores afectados por escasez de agua potable

Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria del Congreso, se pronunció sobre la escasez de agua en la región Piura, tanto para consumo humano como para la agricultura. Asimismo, indicó que debido a esta situación unos 12 mil agricultores de diferentes valles son afectados.

En Ampliación de Noticias, el congresista señaló la capacidad reducida de almacenamiento en el reservorio de Poechos, una presa de tierra que se encuentra en el río Chira, principal reservorio de la región Piura.

Ante esta problemática, Eduardo Castillo indicó que le ha pedido a la Contraloría que intervenga debido a que los campesinos están indignados porque han perdido 700 hectáreas. Asimismo, ha solicitado declaratoria de emergencia por la escasez de agua.

“Por eso le he dicho a Contraloría que intervenga en este proyecto especial Chira, Piura, que es el encargado de abrir las compuertas para ver qué es lo que está pasando con el agua. Quiero exhorta al señor ministro de Agricultura de una vez declarar la emergencia, se incluya dentro de la hoja de ruta y de los trabajos que se van a hacer. [..] Además, estoy solicitando una auditoria hídrica. Pero que no la haga el Ana, sino un organismo internacional para ver de qué manera ellos reportan o distribuyen el agua. Porque las comisiones están bien fastidiadas con estos datos que no calzan con la realidad. Para ver quién se están robando el agua de los agricultores”, dijo a RPP.

Sobre salida de Jorge Salas Arenas

En otro momento, el congresista Eduardo Castillo saludó la salida del magistrado Jorge Salas Arenas, exrepresentante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien fue remplazado por Roberto Burneo Bermejo, quien actualmente ocupa el cargo.

“Por fin se fue el señor Salas Arenas. El solo hecho de que él se haya ido a las personas que estamos incluidas en el sistema político, en el sistema electoral, nos da una tranquilidad”, dijo a RPP.

Sobre ministro del Interior y posible vacancia presidencial

Eduardo Castillo también dijo que desaprueba la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y que espera resultados en la lucha contra la seguridad ciudadana tras los 60 días que solicitó.

“Por supuesto que lo desapruebo. Yo lo evalúo pésimo al ministro del Interior. Esperemos los resultados, los 60 días que él ha pedido para ver si pone a su cargo a disposición de la presidenta. Si no, ya bancada tendrá que evaluar”, declaró en RPP.

Sobre una posible vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, se mostró en contra. “Yo no creo que sea el momento de una vacancia presidencial. Considero que la ineptitud y la debilidad de la señora presidenta no es un soporte para fundamentar una vacancia”, agregó.