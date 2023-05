Piura Piura: ¿cuál es la situación del dengue en la región?

Piura empezó a recibir apoyo para combatir el dengue. Myrian Fiestas, directora de la Dirección Regional de Salud Piura, informó en RPP Noticias que se han registrado más de 21 000 posibles casos de la enfermedad. Sin embargo, también indicó que no es la única patología que está sufriendo la región, pues también se han reportado casos de influenza A y COVID-19.

"El reporte (casos de dengue) es publicado cada dos días. Estamos en 21 200 casos, de los cuales son sospechosos de dengue. El 30% está confirmado. Pero, nuestra región tiene una problemática con la influenza A y la COVID-19. No olvidemos que la COVID-19 no nos ha abandonado. En lo que va del año, hemos registrado casi 880 casos", indicó en un primer momento.

Luego, se pronunció sobre el apoyo entregado por el Ministerio de Salud (Minsa) para combatir el dengue. De acuerdo con sus declaraciones, el sector está entregando carpas y se está fortaleciendo los establecimientos de salud con personal médico, técnico y de enfermería.

"Estamos recibiendo la visita del Ministerio de Salud, que nos está trayendo equipamiento y carpas implementadas para poder instalarlas en los hospitales de la región. Los establecimientos de salud también se han visto fortalecidos por personal médico, de enfermería y técnicos, quienes se encargarán del manejo de los febriles", añadió.

Piura: ¿cuál es la situación del dengue en la región? | Fuente: RPP

Lugares que más preocupan en Piura por el dengue

Por otro lado, Myrian Fiestas mencionó que las zonas de Chulucanas, La Matanza, La Huaca, Castilla y 26 de Octubre son los lugares que mayor preocupación le generan, pues se encuentran cerca de canales, reservorios y que han sufrido inundaciones.

"Estamos con preocupación con relación a Chulucanas, La Matanza, La Huaca y Castilla mismo, pues están cerca a la parte del canal y de los reservorios. Y en la parte de 26 de Octubre, que es el lugar donde hubo las inundaciones en las cuencas ciegas, lugares que se convierten en reservorio de dengue y otras enfermedades", indicó.

Por último, confirmó que hay doce fallecidos, de los cuales seis son confirmados por dengue. Pero, está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Salud (INS).

Estas declaraciones fueron brindadas en la plaza del distrito de Castilla, donde se está lanzando la campaña Chequéate Piura, el cual tiene como objetivo que las personas que realicen chequeos una vez al año para detectar alguna dolencia.

Situación del Hospital Santa Rosa

En el Hospital Santa Rosa de Piura se han reinstalado algunos módulos que se emplearon durante la época de la COVID-19 para atender la emergencia por el dengue. En estos lugares, se lleva a cabo el triaje y, dependiendo de la gravedad, son derivados a las unidades especializadas del centro médico.

RPP pudo conocer que las personas son atendidas en sus autos y hasta en mototaxis, ante la falta de camas y espacios. La directora del hospital ha solicitado 400 000 soles para implementar una nueva unidad de vigilancia clínica dengue para atender la demanda de pacientes.

Piura: ¿cuál es la situación del dengue en la región? | Fuente: RPP

Vecinos denuncian que no reciben atención oportuna

Vecinos de Piura denunciaron que no están siendo atendidos de manera oportuna contra el dengue y que han tenido que buscar atención particular para poder combatir la enfermedad.

"Asistimos al Hospital Regional y había demasiada gente. Luego al Hospital Universitario, igual. Así que optamos por una atención particular. Igual, hemos tratado de reportar el caso al Minsa para que puedan venir y brindarnos el apoyo correspondiente, pero a la fecha nadie ha respondido. Llamamos incluso al SAMU, pero indicaron que no contaban con personal médico y ambulancias", indicó Sandy Roa.

"La semana pasada, el martes, empecé con dolor de cabeza, fiebre y malestar. Por el trabajo, me dieron descanso, me fui al hospital y me dijeron que no había pruebas para descartar dengue. Fui a triaje y la hora iba a demorar 2 horas y media, por lo que decidí ir a mi casa. Un familiar que es doctor me atendió. Al segundo día cayó mi esposo, mi hija, y todos hemos tenido que atendernos de manera particular", afirmó Silvia Malqui, mujer que presenta síntomas de dengue.

Por otro lado, Jorge Pellón, exdirigente vecinal de la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla, mostró la receta que le brindó el Minsa para combatir el dengue.