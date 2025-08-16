Gobierno crea el Programa de Alimentación Escolar PAE en reemplazo de Wasi Mikuna y con vigencia de 10 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejecutivo emitió este sábado el decreto supremo que crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y reemplazará al extinto Wasi Mikuna.

El referido decreto publicado en el diario oficial El Peruano resalta que su propósito es brindar "un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario, priorizando su calidad, la pertinencia territorial y cultural, así como la promoción de hábitos saludables, dirigido a los estudiantes de instituciones educativas públicas a nivel nacional, así como a programas no escolarizados de educación inicial conforme al marco normativo vigente".

Noticia en desarrollo.