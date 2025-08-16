Gobierno crea el Programa de Alimentación Escolar PAE en reemplazo de Wasi Mikuna y con vigencia de 10 años

El Ejecutivo creó el nuevo programa de alimentación escolar, cuyo consejo directivo estará compuesto por autoridades del MIDIS, MINEDU, MINSA, PRODUCE, INS, el decano del Colegio de Nutricionistas y un representante de los padres de familia designado por el sector Educación.
El Ejecutivo emitió este sábado el decreto supremo que crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y reemplazará al extinto Wasi Mikuna.
El referido decreto publicado en el diario oficial El Peruano resalta que su propósito es brindar "un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario, priorizando su calidad, la pertinencia territorial y cultural, así como la promoción de hábitos saludables, dirigido a los estudiantes de instituciones educativas públicas a nivel nacional, así como a programas no escolarizados de educación inicial conforme al marco normativo vigente".
Noticia en desarrollo.