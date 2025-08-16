Últimas Noticias
Gobierno crea el Programa de Alimentación Escolar PAE en reemplazo de Wasi Mikuna y con vigencia de 10 años

El decreto supremo señala que el PAE iniciará operaciones luego de que se apruebe su Manual de Operaciones y la instalación de su consejo directivo.
El decreto supremo señala que el PAE iniciará operaciones luego de que se apruebe su Manual de Operaciones y la instalación de su consejo directivo. | Fuente: Andina
Luis Felipe Rodriguez Jimenez

por Luis Felipe Rodriguez Jimenez

·

El Ejecutivo creó el nuevo programa de alimentación escolar, cuyo consejo directivo estará compuesto por autoridades del MIDIS, MINEDU, MINSA, PRODUCE, INS, el decano del Colegio de Nutricionistas y un representante de los padres de familia designado por el sector Educación.

El Ejecutivo emitió este sábado el decreto supremo que crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y reemplazará al extinto Wasi Mikuna

El referido decreto publicado en el diario oficial El Peruano resalta que su propósito es brindar "un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario, priorizando su calidad, la pertinencia territorial y cultural, así como la promoción de hábitos saludables, dirigido a los estudiantes de instituciones educativas públicas a nivel nacional, así como a programas no escolarizados de educación inicial conforme al marco normativo vigente".

Noticia en desarrollo.

Tags
Programa de Alimentación Escolar PAE MIDIS Wasi Mikuna Leslie Urteaga

