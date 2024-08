Ministro de Desarrollo Agrario niega inseguridad alimentaria en el Perú: "Hasta en el último pueblo se come de manera contundente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, afirmó que en el Perú la población se alimenta "de manera contundente". Esto ante un reciente informe de la FAO sobre una inseguridad alimentaria en el país.

"En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable y ahí es importante mejorar la ingesta de carne, huevo y leche", comentó en conferencia de prensa.

El ministro Manero también consideró "tremendistas" las noticias que replicaron la información de la FAO y resaltó que están impulsando programas para mejorar el desarrollo de ganado vacuno.

"Hace algunas semanas se publicó un informe de la FAO donde se mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria y que algunos titulares decían que 17 millones pasan hambre, lo cual es tremendista", añadió.

¿Qué es la inseguridad alimentaria?

Jessica Huamán, vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria-Perú, señaló que la inseguridad alimentaria se ha incrementado en nuestro país con un 51.7 %, tras conocer un informe elaborado por cinco agencias de la ONU (FAO, FIDA, OMS, PMA y Unicef).

"Las cifras de inseguridad alimentaria moderada, ¿qué significa eso? que la población no está teniendo acceso suficiente a cantidad de calidad de alimentos nutritivos o la inseguridad alimentaria grave, ¿qué significa esto? que incluso pasan días sin comer, ha incrementado en nuestro país. Anteriormente teníamos al 50 % de la población peruana en situación de inseguridad alimentaria y hoy en día es el 51.7 % que se transforma en que más de un millón de peruanos habría entrado en esta situación de inseguridad alimentaria", dijo en el programa 'La Rotativa del Aire' de RPP.

Jessica Huamán argumentó que el problema de inseguridad alimentaria se debe a un incremento del costo de la dieta saludable que anteriormente era 3.3 dólares para el peruano y que hoy en día son 4 dólares.

"Esto podría deberse a la inflación alimentaria, pero por otro lado también al cambio climático de desastres naturales y evidentemente también hay una responsabilidad del Gobierno porque no se está dinamizando la economía para que la población pueda acceder a los alimentos nutritivos", explicó.