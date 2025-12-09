Gobernador de Piura sobre estado de emergencia en su región: “No se trata solamente de patrullar, se trata de acciones concretas”

Luis Neyra estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, saludó el anuncio del presidente de la República, José Jerí, de declarar el estado de emergencia en las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar su posible aplicación en Talara; ante los altos índices delictivos en estas jurisdicciones.

“Tenemos algunas situaciones bastante críticas. Ante la inversión, bastante inversión que hay acá en Piura, hay algunos problemas por la hegemonía, básicamente entre bandas delincuenciales y que están entrando otras, asociándose con algunas bandas que vienen de Ecuador o del sur, de Trujillo específicamente”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Ya habíamos hecho nuestra parte, (...) pero necesitábamos algo que era importantísimo, que era un equipo multidisciplinario en el que tenía que incluirse un equipo de inteligencia. Sin inteligencia prácticamente podemos hacer todo, pero siempre vamos a ir a ciegas. Necesitamos inteligencia policial: ya se tienen identificadas algunas bandas, necesitamos intervenirlas. Eso es lo que se necesita aquí en Piura”, añadió.

Como se recuerda, el presidente Jerí anunció el pasado fin de semana que el Gobierno declarará en estado de emergencia las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar su posible aplicación en Talara, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad en zonas críticas de la región.

“Él (Jerí) se comprometió a ver la posibilidad de hacer que Piura, Sullana y Talara entren en un estado de emergencia; pero real, con acciones reales. Quería hacer esa diferencia con lo que se hacía antes, (cuando) se declaraba en estado de emergencia, se pasaba el tiempo, se seguía en lo mismo. Y no pasaba nada”, refirió la autoridad regional.

“Lo importante es que le solicitamos nosotros que ahora se hagan efectivas las cosas. Porque no se trata solamente de patrullar, se trata de acciones concretas. (...) Como decía en algún momento algún jefe policial, ya se tienen identificadas las bandas, pero necesitamos entrar con fuerza”, agregó.



Estado de emergencia “a nivel nacional”

En otro momento, el gobernador consideró que es necesario aplicar un estado de emergencia “integral”, a nivel nacional.

“Cuando hacemos un estado de emergencia en Piura, Sullana y Talara, inmediatamente los delincuentes migran a otros lugares, mientras termina el estado de emergencia y, luego, regresan”, comentó.

“La idea es que sea a nivel nacional. O sea, si bien es cierto, se establecen algunos estados de emergencia en algunos lugares específicos por el alto índice de criminalidad, es verdad que tiene que hacerse a nivel nacional. Esto es integral. No puede irse haciendo por partes. Justamente ese es el fracaso de los estados de emergencia”, sentenció.

