Piura: damnificados viven en medio de aniegos desde hace un mes y piden motobombas para retirar aguas contaminadas

Las aguas de las lluvias han provocado piscinas en el barrio de San Antonio, ubicado en La Unión (Piura). | Fuente: RPP

Los vecinos del barrio de San Antonio, ubicado en el distrito de La Unión (Piura), denunciaron la falta de apoyo del Gobierno central y regional para retirar el agua almacenada de las calles y sus viviendas a causa de las fuertes lluvias en Perú.

Según revelaron los pobladores a RPP noticias, desde hace más de un mes, vienen conviviendo con piscinas creadas por las lluvias. Pero no solo eso, las aguas están contaminadas debido al colapso del desagüe.

Los vecinos solicitaron motobombas a las autoridades para retirar el agua estancada en sus viviendas. “(Sobre) las motobombas ya les hemos hecho el pedido (a las autoridades) hace un mes cuando empezaron las lluvias. Han venido tres días y el resto de ayuda no ha llegado. Aquí lo que necesitamos es maquinaria porque el agua es abundante, ya no se va a poder sacar con simples motobombas. Queremos maquinaria para que hagan excavaciones y poder aperturar un dren”, expresó una de las vecinas afectadas.

De acuerdo con la pobladora, miles de familias han sido afectadas por el aniego provocado por las intensas lluvias en Perú. Asimismo, destacó que el barrio de San Antonio es el más perjudicado debido a que en esta zona caen las aguas de las localidades más altas. Otros de los poblados damnificados son San Antonio y San José.

Los pobladores solicitaron la ayuda del Gobierno central y regional, pues aseguran que ya se vienen presentando casos de dengue y erupciones cutáneas debido a la contaminación de su localidad.

Pobladores tenían previsto un paro distrital

Debido a la falta de ayuda de las autoridades regionales y centrales, los pobladores anunciaron un paro distrital para este lunes 10 de abril. Sin embargo, revelaron que este se canceló debido a la falta de apoyo del alcalde Percy Yamunaque Chero.

“No tenemos apoyo de la autoridad local, principalmente, del señor alcalde Percy. Él se comprometió el sábado a que íbamos a hacer (el paro) hoy desde las 00:00 horas y no se ha cumplido. Nosotros estábamos esperándolo y no ha llegado, su teléfono lo apagó y no hemos tenido comunicación con él”, expresó otra de las pobladoras damnificadas.

