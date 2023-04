Piura: pistas lucen huecos y aniegos por lluvias intensas a solo un año de ser reconstruidas

7 millones fueron invertidos en la reconstrucción de las calles pistas en Piura tras la presencia del Niño Costero en el 2017. | Fuente: RPP

Las lluvias en Perú continúan afectando a los pobladores de Piura. Los vecinos denunciaron a RPP Noticias que las pistas y calles del centro de la ciudad lucen huecos y aniegos a causa de las fuertes precipitaciones, a pesar de haber sido refaccionadas hace un año (2022) por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

“Siempre se ejecutan mal los proyectos y eso se debe a que no hay supervisión. Es evidente que no se ha hecho un buen trabajo. No es la primera vez que esta empresa hace este tipo de trabajos. En la época del señor Ollanta Humala (sucedió lo mismo)”, expresó César Palomino, ciudadano y dirigente de Piura.

Fueron alrededor de 7 millones de soles los que se invirtieron en la reconstrucción de las pistas del centro de la ciudad en el 2022, tras quedar dañadas por el Niño Costero del 2017. Sin embargo, Palomino denunció que los trabajos no fueron realizados con miras a prevenir daños a causa de futuros desastres naturales, como los que vienen afectando a Piura en la actualidad por las frecuentes precipitaciones. Por tanto, el dirigente regional hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que supervise las obras realizadas en su localidad.

“La Contraloría, yo no sé cuál es su función porque debería actuar inmediatamente. No la está cumpliendo. Debería hacer bien su trabajo y conseguir los resultados que le corresponden. Esto es un robo. En los asentamientos humanos se vive peor”, agregó indignado Palomino.

Dirigente pide la supervisión de la Contraloría General de la República en las obras de reconstrucción realizadas en Piura.

Lluvias en Perú: Senamhi advierte presencia de precipitaciones en la costa norte

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este lunes 10 de abril habrá presencia de tormentas eléctricas en Piura, Sullana y Chulucanas. Asimismo, el martes 11 y miércoles 12, Tumbes y Piura tendrán presencia de lluvias intensas. Por último, prevé que las precipitaciones continuarán -por lo menos- durante este mes.

#ElDato Piura: Estación Meteorológica Lancones presentó día muy lluvioso. Estación registró acumulado de lluvia 42.7 mm pic.twitter.com/GKjLfVOBTR — Senamhi (@Senamhiperu) April 10, 2023