Piura: lo que se sabe sobre la detención de una presunta organización criminal que operaba desde el gobierno regional

Wilmer Vise, ex gerente de infraestructura del Gore Piura es detenido por la PNP y Fiscalía.
Wilmer Vise, ex gerente de infraestructura del Gore Piura es detenido por la PNP y Fiscalía. | Fotógrafo: Policía Nacional
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

Los exfuncionarios fueron detenidos por las presuntas irregularidades en el hospital de Huarmaca que ejecutó la gestión del exgobernador Servando García Correa.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ocho personas, entre ellas exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura durante la gestión del exgobernador Servando García Correa, fueron detenidas esta madrugada en un megaoperativo simultáneo realizado en las regiones de Piura, Lambayeque, Lima, Loreto y Pasco; así lo informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo fue dispuesto por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, que también ordenó el allanamiento y descerraje de 20 inmuebles vinculados a 13 personas investigadas por el presunto delito de colusión agravada entre funcionarios del Gobierno Regional de Piura y el consorcio Hospital Piura.

Hospital abandonado

Según detalló el jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, general PNP Luis Lira Limo, la investigación está relacionada con la paralizada obra del hospital estratégico de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba.

“Durante la anterior gestión se inició la obra con 54 millones de soles. Luego se realizaron una serie de adendas, pero no se avanzó en la implementación del hospital. Además, se pagó cerca de un millón de soles por equipos biomédicos que nunca fueron entregados”, señaló.

Los allanamientos y detenciones se realizaron en Piura, Chiclayo, Amazonas y Pasco.
Los allanamientos y detenciones se realizaron en Piura, Chiclayo, Amazonas y Pasco. | Fotógrafo: Policía Nacional

Detenidos 

Como parte del operativo, se dictó la detención preliminar por siete días contra ocho personas en diversas regiones del país:

  1. Saúl Labán Zurita – Exgerente de Infraestructura del GORE Piura
  2. Jim Henry Merino Merino – Exabogado de la Oficina de Obras
  3. Wilmer Vise Ruiz – Exgerente de Infraestructura
  4. Rodolfo Jiménez Vilcherrez – Exdirector de Obras
  5. Miriam Elizabeth Acuña Tenorio – Gerente general de la empresa CONSAC, encargada de la supervisión de la obra.
  6. Diego Jonathan Quispe Centurión – Amazonas
  7. Fernando Arturo Elías Zuloeta – Chiclayo, residente de obra
  8. Moisés Benjamín Salazar – Pasco, residente de obra
Agentes de la PNP ingresan a condominio en Piura por orden del Poder Judicial.
Agentes de la PNP ingresan a condominio en Piura por orden del Poder Judicial. | Fotógrafo: Policía Nacional

Situación del exgobernador 

Las autoridades informaron que la detención preliminar alcanza a 13 personas, aunque no incluye al exgobernador regional Servando García Correa. No obstante, señalaron que las investigaciones continúan y no se descarta que más personas estén implicadas en esta presunta red de corrupción.

Cabe señalar que el presupuesto total destinado para la construcción del hospital estratégico Huarmaca superó los 84 millones de soles. Sin embargo, la obra permanece actualmente abandonada, generando preocupación entre la población de Huancabamba por la falta de atención médica especializada en la zona.

presuntas irregularidades se cometieron durante la gestión del ex gobernador Servando García
presuntas irregularidades se cometieron durante la gestión del ex gobernador Servando García | Fotógrafo: diario El Peruano

