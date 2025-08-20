Detienen a ocho exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura en megaoperativo por caso de favorecimiento a contratistas

La investigación se originó a partir de una licitación entre el consorcio Hospital Piura y el Estado peruano para la construcción de un hospital. Según las pesquisas, tras la firma de la adenda se benefició al contratista con más de 815 mil soles por equipamientos biomédicos que no fueron entregados en la fecha pactada.

La Policía Nacional realizó un megaoperativo simultáneo en diversas partes del país para desbaratar a la denominada banda criminal ‘Los Sanitarios de la Corrupción’, que estaría conformada por al menos ocho exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura, por presuntamente favorecer a los contratistas en licitaciones de la entidad.

Las diligencias comprendieron un total de 20 allanamientos en Piura, Chiclayo, Lima, Iquitos, Cerro de Pasco y Amazonas contra un total de 13 investigados, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas.

El caso

La investigación se originó a partir de una licitación entre el consorcio Hospital Piura y el Estado peruano para la construcción de un hospital, la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación, tras la firma de la adenda se favoreció al contratista con el pago de S/ 815 590 por concepto de equipamientos biomédicos que no fueron entregados en la fecha pactada: 25 de febrero de 2021, lo que originó la investigación por el presunto delito de colusión agravada.

Entre los detenidos en Piura, se encuentran Saúl Abán Zurita y Wilmer Wiesse Ruiz, exgerentes de Infraestructura del GORE; así como Jim Henry Merino Merino, exabogado de la Oficina de Obras; Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras; y Miriam Elizabeth Acuña Tenorio, gerente general de la empresa a cargo de la supervisión.

Mientras tanto, Diego Jonathan Quispe Centurión fue detenido en Amazonas; Fernando Arturo Elías Zulueta, en su calidad de residente de obras, en Chiclayo; y Moisés Salazar, en su calidad de residente, en Pasco.