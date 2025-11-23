Mujer que agredió a conductor en Piura será denunciada por injuria, señala abogado de empresa de transportes

Eiren Córdova, abogado de la empresa Súper Star, reveló que la mujer ya fue identificada. | Fuente: RPP

El último miércoles, el conductor de un bus de la empresa de transportes Súper Star fue agredido física y verbalmente por una pasajera cuando realizaba su recorrido. El hecho, ocurrido en Piura, quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la unidad.

En las imágenes difundidas por la misma empresa de transportes se observa a la mujer lanzar hasta tres patadas al conductor mientras lo insulta con palabras soeces, delante del resto de pasajeros.

En diálogo con RPP, Eiren Córdova, abogado de la empresa Súper Star, reveló que la mujer ya fue identificada, por lo que procederán a presentar una denuncia en su contra por el delito de injuria.

“Esa situación nosotros no vamos a permitir, ya han sucedido otros casos también. Entonces lo que nosotros vamos es a denunciar a esta señora porque justamente el día de ayer hemos tenido la identificación de esta persona”, indicó.

Al ser consultado sobre la identidad de esta persona, el letrado indicó que prefieren mantenerla en reserva. Sin embargo, sí brindó el nombre del chofer afectado: Jimmy Chinchay.

“Por el momento, hemos [preferido] la identidad aún reservarla, pero sí con seguridad el día de mañana estamos procediendo a denunciar a esta señora. Vamos a interponer una querella por el delito de injuria porque ha ofendido a este conductor, al señor Jimmy Chinchay. Lo ha ofendido verbalmente”, indicó.

Eiren Córdova, abogado de la empresa Súper Star. | Fuente: RPP

¿Por qué la mujer agredió al conductor?

De acuerdo con Córdova, la mujer agrede al señor Chinchay debido a que este no la dejó bajar en el momento que lo solicitó, ya que la unidad no se encontraba estacionada en un lugar permitido.

“La señora le pide al conductor en el acto que pare su unidad para que baje. Sin embargo, había tráfico y debe bajar en el lugar adecuado, en el lugar establecido, Producto de eso, lo que hace esta señora es ofenderlo, gritarle, decirle palabras soeces y, no contenta con eso, lo que hace es también tirarle una patada en su brazo”, señaló.

Cabe destacar que, en las imágenes de las cámaras de seguridad se escucha al conductor explicándole a la señora que no se estacionó en el lugar solicitado porque los pasajeros deben avisar con anticipación para detener el vehículo de manera segura.