Pasajera en Piura insultó y pateó a conductor de un bus de transporte público y fue grabada por cámara: ¿qué se sabe del caso?

el conductor de la empresa Súper Star fue agredido física y verbalmente por la ofuscada pasajera en Piura.
| Fotógrafo: difusión
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la agresora y de su acompañante, quienes descendieron del bus ofuscados y pronunciando palabras soeces en Piura.

El conductor de un bus de la empresa de transporte interurbano Súper Star, en Piura, fue agredido física y verbalmente por una pasajera durante uno de sus servicios. El hecho, ocurrido el último miércoles, quedó registrado por una de las cámaras de seguridad instaladas en la unidad.

En las imágenes difundidas por la misma empresa se observa a la mujer lanzar hasta tres golpes con el pie al chofer, mientras grita insultos en medio de una fuerte discusión, delante del resto de pasajeros.

El conductor intenta mantener la calma y explica que no se estacionó en el lugar solicitado porque los pasajeros deben avisar con anticipación para detener el vehículo de manera segura.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la agresora y de su acompañante, quienes finalmente descendieron de los bus ofuscados y pronunciando palabras soeces.

Video: pasajera agrede a chofer
Cámara del bus grabó el momento de la agresión al conductor de la empresa Súper Star

Tras la difusión del video, la empresa Súper Star se pronunció a través de sus redes sociales e hizo un llamado al respeto entre pasajeros y conductores.

“Hoy compartimos este video no para generar polémica, sino para reflexionar. Los reclamos pueden existir y pueden venir tanto de conductores como de usuarios. Todos tenemos derecho a expresar un malestar, pero tenemos la obligación de hacerlo con respeto. La violencia jamás es el camino. Antes de juzgar o reaccionar con violencia, recordemos que el respeto es un camino de doble vía. Construyamos juntos un transporte más seguro, empático y humano”, indicó la compañía.

Piura bus transporte público conductor empresa Súper Star

