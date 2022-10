El 25 % de los niños menores de cinco años no ha completado su esquema de vacunación regular debido a la pandemia y a que los padres no los están llevando al centro de salud para que sean inmunizados, informó en RPP Piura, Alex Jibaja, coordinador regional de la estrategia de inmunizaciones de la Dirección de Salud de Piura.

“No es por deficiencia de Diresa... Por la emergencia se cerró el primer nivel de atención y eso generó retrasos, pero también los padres no perciben el riesgo de enfermedad. Por eso no los llevan a vacunar y no tomamos la seguridad en nuestra saliud”, expresó.

Indicó que esta cifra representa un total de 16 mil niños que pueden estar en riesgo de adquirir o desarrollar enfermedades como la poliomelitis. Esto, luego de la aparición de casos en países como Estados Unidos y Brasil.

Piura: Meta de la segunda jornada

El funcionario indicó que desde hoy viernes 28, mañana sábado 29 y el domingo 30, la meta es vacunar a 3500 niños, para lo cual, los más de 400 establecimientos de salud están listos para recibir a los menores. Solo en los lugares más alejados se dispondrá la vacunación casa por casa.

Por ello invitó a los padres de familia a llevar a los niños y así disminuir el riesgo de la aparición de enfermedades ya erradicadas.

Explicó que la mayor brecha se presenta en los niños de un año hacia adelante. Al cumplir el año, la menor o el menor debe recibir la tercera dosis antineumocócica (neumonía, meningitis, otitis media), la primera dosis SPR (sarampión, paperas y rubeola) y la primera y única dosis contra la varicela.

A los 15 meses, se administra la inyección contra la fiebre amarilla. Llegados los 18 meses, será indispensable una segunda dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola), y los primeros refuerzos de apo (poliomielitis) y de la tdap (tétanos, tos convulsiva y difteria).