¡El colmo! Fieles denuncian robo de estatua de la Virgen de Fátima en Piura: “Han forcejeado el candado”

El robo de la Virgen de Fátina fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: RPP / Pexels

¡El colmo! Integrantes del Movimiento Sacerdotal Mariano denunciaron el robo de una virgen ubicada en la gruta del asentamiento humano de Pachitea, en la región Piura.

Se trata de la imagen de la Virgen de Fátima -de un metro de altura-, que fue sustraída por un desconocido ayer, lunes, según los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

“Como a las doce de la noche, me golpearon la puerta y era un vecino que vive por acá nomás y nos avisó que se habían robado la virgen. El chico no se ha percatado si han sido varios o uno solo el que se la llevó”, relató la señora Natalia Hurtado a RPP.

Asimismo, la señora relató que la puerta del altar se encontraba abierta a los visitantes, pero la de la gruta -donde estaba la virgen- estaba cerrada, por lo que los sujetos forcejearon el candado para llevársela.

“La puerta de acá está abierta porque a veces vienen señoras a rezar o a traer flores. Las dejamos abiertas para que puedan entrar y recen y se sienten a descansar. Pero la puerta de la Virgen de la gruta estaba cerrada con un candado, estaba con un candado. Ellos han forcejeado el candado y han sacado la Virgen. El candado permanece cerrado”, manifestó.

El momento del robo fue captado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a un hombre llevándose la imagen, según relató la vecina.

“En las cámaras sale que el señor ha entrado, está un primero sentado ahí. Luego se ha llevado la virgen para allá, a un costado, y al otro costado una bolsa. De ahí se ha cruzado, [pero] no sabemos para dónde se ha ido”, acotó.

Vecinos piden donación de virgen

Ante el robo, los vecinos del asentamiento humano Pachitea han hecho un llamado a algún empresario o entidad para que les puedan donar otra virgencita de un metro de altura.

“A ver si nos done alguien de buen corazón, que nos done una virgencita de un metro de altura, por favor”, concluyó.