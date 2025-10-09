Piura: reforzarán patrullaje en casa de integrantes de Agua Marina tras ataque en pleno concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sechura, la ciudad natal de Agua Marina, se encuentra en alerta tras los recientes hechos que involucraron a los integrantes de la orquesta piurana. RPP llegó a los exteriores de la Municipalidad Provincial de Sechura, cerca de la vivienda de Luis Quiroga, uno de los heridos en el atentado del miércoles en el distrito limeño de Chorrillos, quien semanas atrás también había sido víctima de un robo en su domicilio.

Respecto a las investigaciones y medidas de seguridad que se implementarán en la ciudad, el mayor PNP Milton Stalin Barrón Pastor dijo que actualmente se está tratando de identificar a los autores del robo.

"Se tomaron acciones inmediatas al momento en que se produjo el hecho. La policía llegó a la vivienda para evaluar los daños ocasionados. Se ha coordinado con la Unidad Especializada de Investigación Criminal de la Divincri y con la Oficina Criminalística. Actualmente se está tratando de identificar a los presuntos autores mediante el análisis de las cámaras de seguridad del casco urbano. Se trata de tres personas que ingresaron encapuchadas al inmueble con un propósito específico: apropiarse de objetos de valor y, al parecer, dinero", explicó.

Misa por la salud de los integrantes de Agua Marina

También indicó que se realizarán patrullajes preventivos para evitar delitos como el ocurrido en la vivienda de los músicos.

"Se está coordinando con la División Policial de Piura y la región. Tomaremos acciones a través del COPROSEC, Comité de Provisión de Seguridad Ciudadana, incluyendo patrullajes preventivos en el casco urbano y control ciudadano.

Por otro lado, Barrón Pastor señaló que mantienen comunicación directa con los familiares de los hermanos Quiroga para coordinar las medidas de seguridad correspondientes.

"Desde que ocurrió el robo, mantenemos contacto directo con ellos y con la División de Investigación Criminal. Se han establecido rondas de vigilancia en los inmuebles, cumpliendo con las hojas de ruta de los patrulleros", añadió.

De acuerdo con el corresponsal, en distintos puntos del lugar se pudo observar camionetas de serenazgo y efectivos policiales distribuidos en distintas esquinas.

Además, el párroco Tito Zapata Olivares oficiará una misa a las seis de la tarde en la parroquia de Sechura por la salud de los cuatro integrantes de Agua Marina que resultaron heridos.

Cuatro integrantes de Agua Marina resultaron heridos en ataque armado durante concierto en distrito limeño de Chorrillos. | Fuente: RPP