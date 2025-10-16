Ministerio Público inicia investigación por homicidio calificado en el caso de Eduardo Ruiz Sanz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, abrió una investigación preliminar por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo en el tórax durante las protestas realizadas el pasado 15 de octubre en el Cercado de Lima.

Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía solicitó a la Región Policial Lima remitir los planes de operaciones, órdenes telefónicas y demás documentación para precisar “las organizaciones de comando, zonificación y distribución” del personal policial que intervino durante la jornada de protestas.

Asimismo, informó que se ha requerido informes de las divisiones policiales que participaron en las manifestaciones, así como un listado del personal que prestó servicios en las zonas donde se registraron incidentes.

El fiscal encargado del caso, Roger Yana, también pidió el historial clínico de Eduardo Ruiz correspondiente a las últimas horas y dispuso la intervención de un perito en análisis digital forense para extraer los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona. Esta medida, sostuvo la entidad, busca trazar el recorrido que realizó la víctima.

Finalmente, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, indicó que ya se realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, y continúan las acciones para recopilar evidencia audiovisual y balística en las inmediaciones de la Plaza Francia, lugar donde ocurrió el hecho.

PNP confirma que suboficial disparó contra joven

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

Arriola indicó, además, que Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, comúnmente conocida como Grupo Terna, como se especuló inicialmente.

El mando policial precisó que actualmente el suboficial permanece internado en el Hospital de la Policía con diagnóstico de politraumatismo y que a pesar de su estado de salud, ya ha sido notificado con una orden de detención.

El comandante general de la PNP también confirmó la detención de un segundo efectivo que habría realizado disparos durante este suceso.

“Otra de las personas que también hemos visto en las imágenes, es miembro de la Policía. [Él] se acerca y en la confusión efectúa disparos y al ver que está una persona herida, sale en dirección de Magallanes. Ambos se encuentran en calidad de detenidos”, afirmó.