Piura: cisternas desplegadas para suministrar agua no llegan a abastecer a todos los sectores en un día, según Defensoría

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piura Piura: cisternas desplegadas para suministrar agua a la población no llega a abastecer a todos los sectores en un día, según Defensoría

Mario Rentería Sánchez, jefe de la Oficina Defensorial de Piura, indicó que esta entidad viene supervisando las labores de las instituciones del Estado que atienden la emergencia por la crisis hídrica en Piura. Asimismo, apuntó que se viene abasteciendo a la población afectada mediante cisternas y pozos de agua, con la posibilidad de seguir habilitando estos últimos en los próximos días.

En Ampliación de Noticias, el funcionario precisó que el 40 % de piuranos que son abastecidos por la planta de tratamiento de Curumuy vienen recibiendo agua con cisternas provistas por la EPS Grau, mientras que el 60 % lo hacen a través de 31 pozos, a la espera de rehabilitar otros cuatro pozos "en cualquier momento".

Sin embargo, ante la denuncia de un importante sector de piuranos, quienes afirman que a ellos no han llegado el suministro de estas cisternas, Rentería comentó que la capacidad de las cisternas no alcanza para abastecer a todos los perjudicados en un día.

"La capacidad de las cisternas, que son solamente 14 y se están arrendando 8 más, no llega a abastecer a todos los sectores en un día, sino que por días alternados se van turnando para abastecer, de tal manera que algunos días les toca a unos sectores y otros días les toca a otros. En total, lo que nos ha comunicado la EPS Grau es que son 30 lugares donde hay problemas, y a esos son los que se están abasteciendo con las cisternas", apuntó.

Abastecimiento a hospitales

Agregó que el abastecimiento de las cisternas incluye no solo a hogares, sino también a centros de salud de la Diresa, Minsa y de EsSalud, como el Hospital Cayetano Heredia. No obstante, la provisión de cisternas de agua en este nosocomio no cubre sus necesidades.

"Nuestro personal recabó información de que solamente les están repartiendo una cisterna en la mañana y otra en la tarde, de 20 metros cúbicos cada uno, cuando lamentablemente o cuando sus necesidades son de 250 metros cúbicos", sostuvo.

Un problema similar se ha registrado en los hospitales Santa Rosa (Minsa) y Jorge Reátegui (EsSalud). En este último se lleva el servicio de diálisis, por lo que el funcionario precisó que ya se ha trasladado personal de la Defensoría para la supervisión correspondiente.

"En el hospital Santa Rosa, también tenemos que ellos necesitan 200 metros cúbicos, y solamente están abasteciéndose de una sola cisterna, que es la más grande, que tienen 34 metros cúbicos de agua diariamente", refirió.