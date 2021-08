Imagen de la plaza Principal de Piura, antes de la pandemia. | Fuente: El Tiempo

Con el nombre San Miguel de Tangarará, un 15 de agosto del año 1532, Francisco Pizarro fundó lo que hoy conocemos como la ciudad de Piura, tierra calurosa ubicada en el norte del Perú, caracterizada por su gente cálida y sus algarrobales.

Hoy, Piura cumple 489 años y la historiadora Yanina Correa Gutiérrez recordó sus orígenes. "Cuando se realiza la fundación aquí, se inicia esa vida en común entre los españoles y los pueblos aborígenes. En esa situación de convivencia mutua, empieza a forjarse una nueva realidad, que es una realidad mestiza, no solamente en lo racial sino en lo cultural. Por eso decimos que en Piura, en el territorio piurano -y cuando digo Piura, no me refiero solo a la ciudad, sino a todo Piura-, nace el Perú como realidad mestiza", manifestó.

Según las referencias históricas, los primeros españoles se asentaron en este territorio, porque el clima y la cercanía al río y el mar les garantizaba una vida saludable y actividades comerciales. Sin embargo, esas mismas condiciones geográficas hoy han afectado a Piura que, en 2017, sufrió inundaciones y el desborde de su río principal. La decana del Colegio de Arquitectos de Piura, Beberly Tineo Moran, opina al respecto.

"La parte más difícil, más álgida y medular del problema de Piura no se ha podido resolver, que es el tema del manejo integral del río Piura. Se hicieron dos licitaciones. La primera fue nacional y no funcionó; la segunda fue internacional, pensando que internacionalmente se podía conseguir mejor calidad de profesionales y responsables también para que puedan concluir, pero tampoco se pudo hacer mucho. Entonces, la reconstrucción se demoró demasiado: ¡dos licitaciones y que no haya habido capacidad operativa!", señaló.

Vista de la catedral de Piura, ubicada en el centro de la ciudad. | Fuente: skyscrapercity.com

Los sismos, otra prevención

Otro desafío para Piura es ordenar su crecimiento. El 70 % de las municipalidades de toda la región carecen de un plan de desarrollo urbano y el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el pasado 30 de julio ha evidenciado que la destrucción hubiera podido ser mayor. La historiadora Yanira Correa recuerda que el último gran terremoto en Piura aconteció en 1912 y sugirió mejorar la prevención.

"Nuevamente vemos que se prolonga este silencio sísmico y vemos que más bien la gente tiene como 'prioridad' de desastres naturales, diríamos, las lluvias intensas, las inundaciones y demás... Y se olvida que también en esta zona hay este tipo de movimientos", comentó.



Mirar hacia adelante

Según el Instituto Peruano de Economía, Piura se ubica en el puesto 12 del ránking de competitividad entre las regiones. El economista de la Universidad Nacional de Piura, Humberto Correa Canova, cree que hace falta un mejor trabajo entre autoridades locales y el Ejecutivo.

Según comentó, la falta de hospitales, colegios, carreteras, y obras de agua y desagüe se deben al deficiente manejo de las autoridades locales y del Ejecutivo. En ese sentido, impulsa un proyecto de visión de la región de cara a la celebración de los 500 años de fundación en 2032, denominada Piura Innovadora.

"La visión optimista ya le dije: Piura tiene las capacidades, tiene las posibilidades en la medida que tengamos una articulación de políticas nacionales coherente en el país y apoyado en el desarrollo de las regiones", señaló.

Mientras tanto, esta ciudad del norte sigue adelante, fuerte como sus frondosos algarrobos en un día de verano, acogedora como sus playas que son el refugio de muchos y con una herencia de lucha y dignidad dejada por don Miguel Grau Seminario, héroe peruano y orgullo piurano.



