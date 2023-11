Detienen a sospechoso de feminicidio de profesora en Piura: ¿por qué se dice que la PNP no actuó a tiempo?

Piura La joven profesora de inicial fue encontrada sin vida, tras 4 días de ser reportada como desaparecida

Gran indignación se vive en la provincia de Sechura, región Piura, por el presunto feminicidio de la joven docente Elizabeth Anaí Querevalú Fiestas (24), quien fue encontrada sin vida en la margen derecha del río Piura, el último domingo.

La mañana de hoy, su cuerpo será sepultado en el cementerio de la provincia y se espera que una multitud acompañe a la familia hasta el camposanto, la misma que ha venido realizando vigilias y acciones de protesta ante el accionar de la Policía en este caso.

El día de ayer, una gran cantidad de personas llegó hasta la sede de la comisaría sectorial de Sechura exigiendo la renuncia del Mayor PNP Carlos Alberto Serrano Morales, comisario de dicha sede, a quien se le acusa de no haber ejecutado diligencias a tiempo para hallar con vida a la que hoy se suma a la alta cifra de feminicidios que se registra en dicha región.

Aunque esta madrugada la Policía capturó a Elvis Antón Santisteban, sospechoso del asesinato de la docente, la indignación ciudadana en Sechura continúa en aumento.

Una gran cantidad de personas protestó en el frontis de la Comisaría de Sechura exigiendo la renuncia del comisarioFuente: Congresista Maricruz Zeta

Denuncian inacción policial

Los familiares de la víctima narraron que el miércoles 1 de noviembre Elizabeth Querevalú se encontraba en su domicilio. Al promediar las 10pm., una mototaxi de color negró llegó hasta la esquina de su casa y la joven se acercó. Después de unos minutos, el conductor de la unidad forcejeó con ella, la encerró en el vehículo y se la llevó con rumbo desconocido.

Esta información se habría obtenido luego de que la familia accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad del sector. Sin embargo, cuando fueron a interponer la denuncia de la desaparición de la joven, la Policía habría dado como respuesta -según el relato de la familia- que podría haberse escapado con su pareja, por lo que no habrían ejecutado acciones de búsqueda inmediata.

Los familiares de la víctima compartieron por redes sociales la nota de alerta policial, que tiene por fecha 3 de noviembre, dos días después de reportarse la desaparición de Elizabeth Anaí.

La nota de alerta tiene como fecha 3 de noviembreFuente: Facebook Isaac David Querevalú

Luego de dos días de admitirse la denuncia, los restos mortales de la joven docente fueron hallados por los pobladores de la margen derecha del río Piura en Sechura.

RPP Noticias accedió al acta de necropsia de la víctima que indica que su muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y que presentaba “traumatismo múltiples de cara”.

Jacinto Antón, tío de la víctima, indicó que la demora de la Policía también habría permitido que la persona que ellos consideran como principal sospechoso, una expareja de Elizabeth Anaí, se diera a la fuga.

"Nosotros sospechamos de una expareja que mi hija ha tenido y lamentablemente esa relación no iba bien. Ella terminó, pero él no quiso y la acosaba. De repente mi hija por miedo no ha querido decir y él ha aprovechado ese miedo de mi hija y la ha estado siguiendo”, afirmó el padre de la víctima.

"Esta persona ya no está en su vivienda, lamentablemente, por falta de la Policía. Ellos no actúan rápidamente y el sospechoso fugó", agregó.

Esta madrugada, la Policía capturó a Elvis Antón Santisteban, quien sería el conductor de la mototaxi que raptó a la joven el 1 de noviembre, y peritos de criminalística realizaron pruebas de luminol en el vehículo. Tanto el sospechoso como la unidad fueron traslados a la sede de la Divincri para continuar con las investigaciones.

Exigen renuncia del comisario

Pese a la captura del principal sospechoso, la población exige la renuncia del comisario de Sechura pues, según indicaron, no es este el único caso en el que la Policía habría actuado de forma negligente.

Ante ello, la congresista por la región Piura Maricruz Zeta (Fuerza Popular), a través de sus redes sociales, respaldó el pedido "de cambio del Comisario Sectorial, Mayor PNP Carlos Alberto Serrano Morales, ya que su desempeño ha sido claramente ineficiente y ha dejado desprotegida a la comunidad".

"La seguridad ciudadana y la paz social son responsabilidades compartidas. Si los comisarios a cargo de mantener el orden y la seguridad no cumplen con su deber, es imperativo que se les releve de sus cargos. Además, debemos exigir que las autoridades judiciales no permitan la impunidad en casos como este", agregó la parlamentaria.

Además, indicó que se ha puesto en contacto con el ministro del Interior, "quien ha ordenado una Comisión de Investigadores de Inspectoría para abordar este caso en Sechura".

Por su parte, la alcaldesa de Sechura, Carmen Rosa Morales Loro, anunció que el cambio del comisario ha sido propuesto por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la localidad.

"Yo entiendo el dolor y lo asumo como madre y como mujer (…) Acabamos de sesionar de COPROSEC (…) Desde el primer momento en que me enteré de esta terrible situación solicité al responsable de la secretaría técnica de COPROSEC que sesione (…) Hemos llegado al acuerdo solicitando la separación definitiva del mayor Serrano", indicó la burgomaestre el día de ayer en unas declaraciones públicas.

Por su parte, el último domingo, consultado por medios locales, dicho comisario indicó que no iba a renunciar a su cargo.

Al cierre de esta nota, los restos de la joven docente habían llegado al camposanto y tanto su familia como la comunidad continuaban exigiendo que este caso no sea uno más destinado solo a engrosar las cifras de feminicidio, sino que realmente las autoridades actúen eficientemente frente a estos delitos, que hasta el último setiembre acumulaban más de 100 víctimas mortales a nivel nacional.