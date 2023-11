Piura Piura: familiares de profesora asesinada exigen captura de sospechoso del crimen

Los familiares y vecinos de Elizabeth Querevalú Fiestas, una docente de 24 años que fue hallada muerta el domingo 5 de noviembre en el río Sechura, en Piura, exigen justicia a las autoridades y que se capture al principal sospechoso de este presunto feminicidio.

Manuel Querevalú, padre de la víctima, le dijo a RPP que la familia sospecha de una expareja de su hija. Elizabeth Querevalú Fiestas terminó esa relación, pero el sospechoso no quería y la estaba acosando.

“Nosotros sospechamos de una expareja que mi hija ha tenido y lamentablemente esa relación no iba bien. Ella terminó, pero él no quiso y la acosaba. De repente mi hija por miedo no ha querido decir y él ha aprovechado ese miedo de mi hija y la ha estado siguiendo”, afirmó en progenitor de la docente.

Elizabeth Querevalú Fiestas fue reportada como desaparecida desde la noche del 1 de noviembre tras abordar un mototaxi en la puerta de su domicilio en Sechura, Piura. De acuerdo con las cámaras de seguridad, existió un forcejeo al interior del mototaxi, que en cuestión de minutos se retiró de la zona.

Manuel Querevalú también señaló que la demora de la Policía Nacional del Perú (PNP) en atender el caso ha permitido que el principal sospechoso se fuge.

"Esta persona ya no está en su vivienda lamentablemente por falta de la policía. Ellos no actúan rápidamente y el sospechoso fugó", afirmó.

Protestas en Sechura

Familiares y amigos de la docente se reunieron para realizar una protesta en el frontis de la comisaría de Sechura, pues estaban denunciando una presunta negligencia. Asimismo, se tiene programada más manifestaciones para exigir celeridad las diligencias de ley.

Cabe señalar que la División de investigación criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Piura se encuentra investigando el caso.