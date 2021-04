Familiares de pacientes hospitalizados duermen en carpas a la espera de información sobre el estado de salud de sus seres queridos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

En las dos últimas semanas se registraron 2 101 nuevos casos de la COVID-19 en la provincia de Sullana, según reportes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura. Esta cifra representa un incremento de contagios que también se refleja en los exteriores del hospital temporal COVID-19 donde personas duermen en carpas a la espera de información del estado de salud de sus familiares.

Hasta el pasado 28 de marzo la provincia de Sullana acumulaba 15 mil 56 casos del nuevo coronavirus. El último reporte de la Diresa Piura indica que ahora acumula 17 157.



“Qué nos den información clara de nuestro paciente. Por ejemplo, yo solo sé que mi papá está en hospitalización, pero no me dicen si está bien, si le falta oxígeno.”, dijo la hija de uno de los pacientes.



Ella al igual que integrantes de al menos otras 20 familias duermen en carpas y durante el día esperan sentadas en sillas o en el piso.



Tras la detención del enfermero de UCI, César Castro Palacios, por revender los medicamentos que llevaban los familiares de pacientes, la desconfianza se instaló en las personas que allí esperan, ya que temen que sus pacientes no reciban las medicinas.



“Me pidieron dos ampollas y no sé, si le han puesto o no. Yo quiero que nos aseguren que le dan la medicina que compramos. Nosotros nos sacrificamos prestándonos dinero, para comprar la medicina. Ellos que no les ponen la medicina, los están matando”, indicó.



El hospital temporal funciona en el Estadio Campeones del 36’ en la ciudad de Sullana y, según informó el personal de salud, las 85 camas de hospitalización están ocupadas al igual que las 25 camas UCI.



Esta situación obligó a las autoridades de salud a que habiliten 60 camas de hospitalización en el excampo ferial de esta localidad, donde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) instaló un centro de hospitalización temporal en febrero.

El 28 de marzo el reporte indicaba 15 mil 56 casos, pero, según el último reporte de la Diresa Piura ahora son 17 mil 157. | Fuente: Diresa Piura

No hay suficiente oxígeno en Piura

El otro problema que atraviesan los infectados con la COVID-19 es la falta de oxígeno. Las personas aseguran que el personal de salud les pide un balón de repuesto, para poder hospitalizar a sus familiares.



Según Gustavo Rivas, coordinador de los servicios del hospital de Apoyo II de Sullana, la demanda diaria es de 260 balones de oxígeno, pero las plantas generadoras tanto del estado y privada solo pueden recargar 155 cada día.



El alcalde de Sullana, Power Saldaña Sánchez, informó que este fin de semana la llegará una planta de oxígeno para el centro de hospitalización del ExCampo Ferial.



Saldaña Sánchez explicó que el pedido lo hizo a la directora de la Reconstrucción Con Cambios, Amalia Moreno.



“Es una buena noticia para la provincia de Sullana que contará con una planta de oxígeno para los enfermos del hospital del exampo ferial, donde aumentó la demanda por los pacientes referidos del Campeones del 36”, indicó.



La planta de oxígeno producirá 30 metros cúbicos de oxígeno por hora lo que permitirá reducir la brecha de oferta y demanda.

