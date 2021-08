Piura: Más de mil viviendas se quedan sin techo por vientos fuertes

Así quedó una vivienda en el distrito de San Miguel de El Faique. | Fuente: William Tocto

Un total de 1110 familias de los distritos de San Miguel de El Faique y Canchaque, en la provincia piurana de Huancabamba, y Lagunas, en la provincia de Ayabaca, perdieron el techo de sus viviendas producto de los vientos fuertes.

Alfredo Valencia Godos, secretario del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), indicó que ha distribuido nueve mil calaminas, que eso solo benefició a la mitad de los afectados.

"En agosto y setiembre van a continuar (los fuertes vientos). Hemos hablado con el alcalde de El Faique y le he especificado que debe tomar las medidas correctivas. Todos los años no se puede estar dando calaminas, imagínese son nueve mil calaminas multiplíquelo con 25 soles, que cuesta cada uno aproximadamente, es un platal y eso que hay otro distrito que atender, porque aún no hay la información correspondiente", dijo.





Solo el 50% de los afectados recibieron ayuda humanitaria. | Fuente: William Tocto

Valencia indicó que los afectados seguirán aumentado conforme lleguen los reportes de los caseríos más alejados y del distrito de Huarmaca. En tanto, ellos esperan cubrir toda la demanda con la ayuda que enviada del Indeci desde Lima.

Al momento, las familias de los distritos afectados pasan la noche a la intemperie por ello también necesitan ropas de abrigo y mantas.

Además, los vientos también generaron daños en plantaciones de café y banano. Se espera que el Ministerio de Agricultura apoye a este sector.

Más de mil viviendas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba quedaron afectadas. | Fuente: William Tocto

