Piura: mujer con ceguera severa intentó ingresar droga oculta en pimentones y ajíes al penal de varones

Las autoridades penitenciarias comunicaron este hecho a la Fiscalía, que ya inició las investigaciones | Fuente: INPE

Agentes de seguridad del establecimiento penitenciario de Piura intervinieron en el área de revisión de paquetes a la ciudadana Jenny Roxana Abad Romero, una mujer de 47 años que padece de ceguera severa y cuenta con registro de Conadis, quien llevaba bolsas de víveres con pimentones y ajíes que contenían hierbas secas con olor y características de la marihuana.

Al revisar un pimentón se hallaron tres bolsas transparentes que ocultaban la sustancia verduzca. Asimismo, al revisar tres pimentones más se hallaron seis bolsas con las mismas características. Posteriormente, tras revisar tres ajíes se lograron incautar cinco bolsas transparentes anudadas en su extremo que ocultaban los restos vegetales.

Abad Romero ingresó a este recinto carcelario con la ayuda de Pascual Chero Imán, de 65 años.

Detenidos habían ido al penal a llevar víveres a sus hijos

Posteriormente, se conoció que la mujer llevaba víveres a su hijo, el interno Emanuel Francisco Benítez Abad, sentenciado a ocho años por el delito de robo agravado y clasificado en la celda 3.

En tanto, Chero Imán, su acompañante, iba a entregar víveres a su hijo, el interno Alejandro Suyón Ancajima, sentenciado a 30 años por el delito de violación sexual y clasificado en la celda 5.

Las autoridades penitenciarias comunicaron a la Fiscalía de turno sobre este hecho, que ya inició las investigaciones correspondientes.