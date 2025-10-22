INPE dispone el traslado por seguridad penitenciaria de 17 internos del penal de Piura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El objetivo es frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles. | Fuente: INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 17 internos del penal de Piura a diferentes establecimientos de mayor seguridad, con el objetivo de frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles.

Esta acción de seguridad se produjo el lunes, 21 de octubre, a las 00:05 horas, a cargo de 10 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Oficina Regional Norte Chiclayo.

Al penal de Cochamarca fueron trasladados Edilberto Alvitez Gálvez, Jeanpol Alexander Sandoval Vera, Héctor Sernaque Manrique, Víctor Joel Merino Castro, William Martín Campos Villaseca, Juan Víctor Agustín Ochoa Nores, Joel Enrique Gómez Móran y Jorge Luis Juárez Pingo.

Al penal de Chimbote fueron ubicados Deyber Miguel Preciado Benites, Edward Enrique Vílchez Sandoval y Jhonny Emerson Chunga Torres.

Dacmer Edu Richard Alva Fernández, Dennis Bladimir Maza Arenas y Juan Emilio Moscol Silva al penal de Huaraz.

En tanto, Jorge Luis Diez Quesquén, Julio Eriberto Viera Valdiviezo y Carlos Alexander Jiménez Espinoza fueron derivados al Establecimiento Penitenciario de Cañete.

INPE despidió al director y subdirector del penal de Piura tras fuga de interno

Hace tres días, el INPE informó que el director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura, ubicado en el caserío Rio Seco, fueron removidos de sus cargos tras la fuga del interno Krisman Nizama Ponce (31), "procesado por el delito de extorsión, quien permanecía en dicho ambiente por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico".

La información de la fuga fue reportada por personal encargado del resguardo del área del tópico.

"Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan", agregaron.

El hecho, según comunicó el INPE, fue reportado la mañana del domingo 19 de octubre a las 6:30 a.m., y tras ello se activaron los protocolos de seguridad para iniciar la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores".